Патриарх Кирилл заявил о пользе операции ВКС в Сирии для местных христиан

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил МИД России и власти страны за защиту сирийцев от истребления и отметил, что мировое сообщество по-прежнему не обращает внимания на преследования христиан в ряде стран, особенно на африканском континенте.

"Российская операция (в Сирии — ред.) по борьбе с терроризмом дала христианам надежду. Лидеры ближневосточных церквей не раз публично свидетельствовали и просили Россию вступиться за христиан Сирии и Ирака. В результате операции, в которой участвуют российские ВКС, освобождаются поселения с преимущественно христианским населением, людей просто защищают от истребления", — сказал патриарх, выступая в доме приемов министерства иностранных дел.

По его словам, Русская православная церковь продолжает поддерживать Антиохийскую церковь, центр которой исторически находится в Дамаске. "В том числе и материально, содействуем организации гуманитарных конвоев", — отметил первоиерарх.

При этом патриарх Кирилл обратил внимание на положение христиан в Африке, где много лет продолжаются столкновения верующих Александрийской церкви с мусульманским населением. "В Нигерии христиан вырезают целыми поселениями, а храмы сжигают сотнями. Но в мире молчание, как будто ничего не происходит", — подчеркнул предстоятель Церкви. По его словам, власти Судана, Мьянмы и Пакистана так же потворствуют преследованиям христиан в своих странах. —0-