Патриарх Кирилл передал президенту Италии фото захватов церквей на Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой поделился фотографиями насилия в отношении прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Встреча патриарха Кирилла и президента Италии состоялась 12 апреля. Глава РПЦ в ходе мероприятия продемонстрировал фотокадры с эпизодами столкновений вокруг церквей УПЦ.

"Нашу Церковь угнетают, пытаются лишить гражданских прав, пытаются принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов на Украине, происходит силовой захват храмов. Говорить можно долго, но когда ты видишь, как паравоенные группы в камуфляже силой выбивают людей из храмов – это же впечатляет", — отметил патриарх Кирилл в своем выступлении на ежегодном пасхальном приеме в МИДе.

Он подчеркнул, что молчание мирового сообщества в этой ситуации изумляет. При этом, по его словам, все поместные православные церкви поддерживают УПЦ МП в ее противостоянии с непризнанной УПЦ Киевского патриархата.

"Украинскую церковь называют церковью-агрессором, требуют разорвать отношения с Московским патриархатом, обвиняют в непатриотичности. Но народ сохраняет верность каноническому устройству. Те, кого силой выкидывают из приходов, остаются в нашей канонической юрисдикции, нередко строят новый храм взамен захваченного. Но есть случаи, когда и новый храм захватили", — добавил первоиерарх.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, зачастую действующими при поддержке властей и радикальных националистических организаций.