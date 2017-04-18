Всемирный русский собор наградил Лаврова за вклад в борьбу с терроризмом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров награжден премией Всемирного русского народного собора за вклад в борьбу с международным терроризмом и христианофобией.

На приеме в МИД РФ по случаю православной Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру диплом лауреата премии. Патриарх отметил влияние, которое оказывает деятельность внешнеполитического ведомства "на сознание людей и состояние умов".

"Ваша работа была замечена и высоко оценена Всемирным русским собором", — сказал он.

Лавров, в свою очередь, наградил главу Русской православной церкви медалью имени Евгения Примакова. Патриарх также вручил заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову орден преподобного Серафима Саровского второй степени "за вклад в укрепление мира между народами и защиту христианского населения Ближнего Востока и Северной Африки".

В приеме по случаю православной Пасхи приняли участие иерархи Русской православной церкви, представители традиционных конфессий, российские государственные и общественные деятели и представители дипломатического корпуса.