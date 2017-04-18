Мексиканский Иуда случайно повесился во время пасхального спектакля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Молодой мужчина, игравший Иуду в пасхальной постановке, случайно повесился на глазах у зрителей, сообщает The Daily Mail.

"Полиция расследует ужасную смерть 23-летнего мужчины, который случайно задушил себя, играя Иуду в пасхальной пьесе, воссоздающей последние часы жизни Христа", — сообщает издание.

По замыслу, актер готовился понарошку повеситься сразу после сцены распятия Иисуса Христа, мужчина надел на шею веревку и закинул ее на дерево. Предполагалось, что он будет имитировать зависание, стоя на платформе. Однако горе-актер не удержался и соскользнул с опоры, поддерживавшей его.

Зрители пытались оказать помощь мужчине на месте, вызвали скорую, но, несмотря на все усилия, актер скончался по пути в больницу.