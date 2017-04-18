Искушение "Матильдой": какие еще фильмы невзлюбили верующие

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости, Антон Скрипунов. Скандал вокруг "Матильды" набирает обороты. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила отрицательную оценку экспертов по фильму Алексея Учителя и направила ее в Генпрокуратуру РФ.

По словам депутата, комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью (РПЦ) императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", ведь фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом. Ранее в РПЦ охарактеризовали ленту как клевету на реальных людей, назвав ее "пошлой фальсификацией".

Это далеко не первый случай, когда кино служило "красной тряпкой" для верующих. Какие еще фильмы вызывали возмущение с их стороны — в материале РИА Новости.

© East News/ Jaap Buitendijk Актер Дэниэл Рэдклифф на съемках фильма Гарри Поттер и Дары смерти, Часть 1

Серия фильмов о Гарри Поттере

"Опасен ли Гарри Поттер для православных детей?" — такими заголовками пестрели СМИ в середине 2000-х. Желтая пресса активно травила байки, как дети, прочитав книгу или посмотрев фильм, бросались с ножом на своих родителей. В церквях то и дело появлялись брошюрки, где слова "оккультный", "сатанизм" и "бесовство" встречались чуть ли не в каждом абзаце.

"Гарри Поттер — провозвестник антихриста, он готовит почву для того, кто придет подменить собой Христа! По Евангелию Иисус отверг искушения властью, хлебом и чудом, а антихрист их обязательно примет. Чем орудует этот сказочный мальчишка? Власть — его волшебная палочка, хлеб — это его богатства, чудо — его волшебство, с помощью которого он овладевает душами наших детей. Видите? Все признаки налицо!", — возмущались на одном из православных форумов.

С другой стороны, немало религиозных деятелей выступали в поддержку "Гарри Поттера". Они подчеркивали, что посыл истории чисто евангельский, а книга изобилует цитатами из Библии.

Знаменитый волшебник расколол духовенство различных конфессий на два лагеря. Спорам вокруг "Гарри Поттера" даже посвящена отдельная статься на "Википедии".

© Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Код Да Винчи"

"Код да Винчи"

Скандальную известность фильм приобрел еще до экранизации, когда вышла книга, уиверждавшая, что Церковь скрывает прямых потомков Иисуса Христа и Марии Магдалины. Общественность несколько лет пыталась найти подтверждение этой мысли. Было выпущено немало документальных фильмов в поисках ответа на вопрос: был ли Христос женат? Само собой, такая интерпретация не могла не возмутить верующих по всему миру, в том числе и в России.

"Столь назойливое стремление переписать именно Евангелие и историю земной жизни Господа Иисуса связано именно с тем, что личные и социальные пороки и заблуждения люди пытаются легитимизировать, приписав их Христу и представив дело так, чтобы Он соглашался с ними", — утверждал еще в 2005 году протоиерей Всеволод Чаплин, занимавший тогда пост замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Выход киноверсии романа подлил масла в огонь. СМИ то и дело сообщали о якобы массовом изъятии продукции по "Коду да Винчи" из продажи. А 18 мая, на следующий день после российской премьеры фильма, православная общественность провела акцию протеста. Митингующие считали, что фильм является "глубоко продуманной богохульной акцией".

© Фото: Universal Pictures Фильм "Последнее искушение Христа" (1988)

"Последнее искушение Христа"

Верующий католик Мартин Скорсезе в свое время впечатлился одноименным романом Никоса Казандзакиса и почти десять лет мечтал экранизировать книгу. Наконец, в 1988 году вышла его киноверсия с Уилемом Дефо в главной роли.

Сюжет "Последнего искушения" отличается от библейского повествования, что не могло не вызвать возмущения верующих. Более того, в фильме присутствует постельная сцена с участием главного героя. Иными словами, фильм был заряжен на скандал. Его премьеры в разных странах сопровождались протестами и массовыми беспорядками.

Осенью 1997 года телеканал НТВ анонсировал показ фильма. Русская православная церковь была этим обеспокоена, ссылаясь на многочисленные обращения не только своей паствы.

"Нам известно, что против демонстрации фильма высказываются не только православные, но и инославные христиане, верующие иных религий, многие наши нерелигиозные сограждане. Показ фильма в кинотеатрах зарубежных стран вызвал решительные протесты верующих. Ни в коей мере не претендуя на право осуществлять цензуру программы светского частного телеканала, наша Церковь, движимая заботой о духовном облике народа, полагает своим долгом обратиться к пастве с решительным осуждением греха и порока, навязываемого через телеэфир", — говорилось в заявлении патриарха Алексия II и синода РПЦ.

Картину в итоге все же показали. Но спустя год патриарх Алексий заявил, что владелец телеканала — Владимир Гусинский — "выразил сожаление и извинения".

© Фото: фото предоставлено кинокомпанией "Каро Премьер" "Золотой компас"

"Золотой компас"

Этот фильм некоторые верующие охарактеризовали как "еще одну атаку Голливуда на христианство". После выхода фильма сразу стали говорить, что автор одноименной книги Филип Пулман якобы написал книгу с целью "убить Бога" в душах детей.

"Стиль этого фильма, как и книги, по которой он снят, напоминает "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса, но с диаметрально противоположным результатом. "Нарния" безошибочно пересказывает христианское повествование о смерти и воскресении Господа, в то время как направленность "Золотого компаса" столь же безошибочно антихристианская, атеистическая", — отмечал священнослужитель Русской православной церкви заграницей протоиерей Дэвид Мозер.

Впрочем, дальше заявлений и критических публикаций дело не пошло. А на официальном сайте Московской патриархии появилась статья под заголовком "Создатели и прокатчики кощунственного фильма "Золотой компас" несут убытки из-за объявленного христианами бойкота" — перепечатка новости американского христианского издания Christian Post.