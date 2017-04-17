В Татарстане хотят создать мусульманский телеканал федерального уровня

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Мусульманский телеканал федерального уровня планируют запустить в Татарстане, заявил в понедельник муфтий республики Камиль Самигуллин.

"Отсутствие всероссийского мусульманского телевизионного канала – это злободневная проблема. В Татарстане должен стартовать такой медиапроект: он позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России", — приводит слова муфтия официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Исламские деятели неоднократно говорили о необходимости увеличить количество программ об исламе на федеральных телеканалах. В течение 13 лет на телеканале "Россия-1" выходила программа "Мусульмане", которая была закрыта. Сейчас идет работа над ее перезапуском в новом формате.

Также Самигуллин считает целесообразным разработать для СМИ стандарт "освещения событий по этноконфессиональной тематике".