Милонов: "Православие или смерть!" Где грань между верой и экстремизмом?

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Мария Шустрова. Депутат Государственной думы Виталий Милонов, разместив на своей странице "ВКонтакте лозунг "Православие или смерть!", не вкладывал в это ничего злонамеренного, поэтому не стоит обвинять его в экстремизме, заявил РИА Новости ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в статусе своего аккаунта "ВКонтакте" фразу "Православие или смерть!" на греческом языке. Согласно федеральному списку экстремистских материалов, этот лозунг признан экстремистским решением Черемушкинского районного суда Москвы еще в 2010 году (пункт 865).

Суть в контексте

"Эту фразу нужно рассматривать в контексте. Разместив этот лозунг, депутат ничего плохого и злонамеренного, конечно, никому не пожелал и не сделал… Господин Милонов в данном случае выступает как частное лицо. Эта фраза относится к его религиозным воззрениям, а не к политической деятельности. С него в религиозном смысле спрос невелик", — сказал иеромонах Макарий.

Он провел аналогию с террористами и бандитами, действующими под личиной ислама. "Если они кричат "Аллах акбар!" (Аллах велик — ред.) и при этом взрывают динамитный патрон, значит, они террористы. А если верующие просто возвеличивают Господа, то тогда они молодцы. Только когда фразу сопровождают какие-то антицерковные, антироссийские, антисоциальные тенденции, движения и действия, она становится инструментом экстремизма", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Русская православная церковь на своих официальных порталах избегает подобных выражений, чтобы "не наступить кому-то на мозоли".

Патриарх не доверяет

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в 2009 году предостерегал от употребления лозунга "Православие или смерть!". По его мнению, в глазах людей, произносящих его, "вы не найдете любви, там горит диавольский огонь гордыни, стремления к церковной власти, к разрушению церковного единства, хотя внешне все может рядиться в добрые одежды, благочестивую внешность".

"Если мы слышим слова "Православие или смерть!", нужно опасаться такого проповедника. Ни один апостол так не говорил. Православие — это красота жизни, а смерть — это тлен, результат грехопадения, дьявольского действия", — пояснил первоиерарх.

В то же время экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский заявлял, что не видит в этой фразе экстремизма. "Это высказывание ни на кого не направлено, ни к чему не принуждает. Люди говорят о собственной позиции, это их личный выбор", — полагает священнослужитель.