Григорий Распутин: падший богоискатель и оклеветанный старец?

Сергей Стефанов

"Познакомился я с ним в 1915 году, когда он был в расцвете своего влияния. Он на меня произвел скорее приятное впечатление: вид суровый, серьезный, движения порывистые, голос мягкий, приятный, речь простая крестьянская, но умная; неприятно было одно, когда говорил, никогда собеседнику в глаза не смотрел; глубоко сидящие в орбитах серые глаза его бегали по сторонам…"

Так отзывался о Григории Распутине в своих записках "Правда о русской революции" (1922) начальник Петроградского охранного отделения Константин Глобачев, отвечавший за охрану и наблюдение за Распутиным в последние два года его жизни. Фигура простого крестьянина, попавшего в ближайшее окружение царской семьи, для многих и по сей день является одной из самых больших загадок русской, да и мировой истории, а для кого-то — предметом непримиримых споров со своими идейными противниками.

Комиссия по реабилитации

В год столетия революции в России было объявлено о создании "народной комиссии по общественной реабилитации Григория Ефимовича Распутина-Нового и сбору свидетельств о его благодатной помощи". В комиссию вошли представители православной общественности, в их числе несколько священнослужителей, директор Института русской цивилизации Олег Платонов, председатель "Русского собрания" (Санкт-Петербург) Анатолий Степанов, историк Леонид Болотин, кинорежиссер Виктор Рыжко, писатель Игорь Евсин, художник-публицист Виктор Саулкин.

"Наша основная задача — показать старца Григория в истинном свете, раскрыть личность этого человека, и с этой целью как раз создана комиссия по общественной реабилитации. В глазах большинства наших соотечественников, к сожалению, этот образ до сих пор остается оболганным, оклеветанным, и эту ложь и клевету нужно снять с его имени", — рассказал РИА Новости директор петербургского издательства "Царское дело", секретарь комиссии Сергей Астахов.

Члены комиссии отмечают, что намерены заняться просветительской деятельностью. В планах на будущее — выпуск книг, брошюр и календарей, съемки короткометражного документального фильма о "старце Григории", создание "народного музея" на последней квартире Распутина по адресу: улица Гороховая, 64-20, разработка городского экскурсионного маршрута с посещением памятных мест, связанных с именем "царева друга".

Комиссия также начала сбор "свидетельств о благодатной помощи" Григория Распутина, создав для писем его почитателей специальный электронный адрес. При жизни Распутин неоднократно облегчал страдания юному наследнику престола — цесаревичу Алексию Романову, имевшему неизлечимое тогда заболевание крови, о чем сохранились воспоминания его близких.

"Есть свидетельства тех людей, которые молитвенно к нему обращались… Это народное почитание было зафиксировано практически сразу после его мученической кончины. Достаточно вспомнить, как у Петровского моста, где нашли тело убиенного Григория Распутина, люди просто набирали воду из проруби, откуда достали тело, и считали, что это святыня. Ведь это факт, и он зафиксирован в донесениях полиции", — говорит Сергей Астахов.

После сбора и обобщения всех свидетельств члены комиссии намерены отправить их в Священный синод Русской православной церкви на рассмотрение. При этом инициаторы "реабилитации" Распутина подчеркивают, что все они являются членами Русской православной церкви и не пытаются никому навязывать свою точку зрения и "искусственно форсировать события".

"Мы просто собираем тот материал, который мог бы в дальнейшем послужить для Синода источником рассмотрения вопроса, связанного с возможной канонизацией… А уж как будет решаться вопрос с канонизацией, это одному Богу ведомо", — заключил Сергей Астахов.

Музей Григория Распутина

На малой родине Распутина, в селе Покровском Тюменской области, уже более 25 лет существует частный музей, основанный супругами Смирновыми. Главный экспонат музея-усадьбы – дом, в котором несколько лет на первом этаже проживали родители Распутина. В основе экспозиции — личные вещи его семьи: посуда, мебель, иконы, уникальные фотографии с дарственными надписями, личные записки и письма Распутина… К столетию со дня его гибели, в декабре прошлого года, музею передали в дар и написанную в 1924 году монахами рязанского Троицкого монастыря "икону" в честь "святого мученика Григория".

"Это же деревня, от Тюмени 80 километров… Бывает вообще полное затишье, — рассказывает директор музея, она же экскурсовод, преподаватель-филолог Марина Смирнова. — За всю неделю одна машина. А бывает три автобуса враз подъехало. Это же не туристическая мекка, не Санкт-Петербург, не Золотое кольцо — это Сибирь-матушка".

Посетители музея — "публика очень разная", делится директор: "Одни прямо плюются от этой фамилии, "Распутин", другие на колени падают, чуть ни землю с собой везут"… Так и в различных публикациях о нем до сих пор "две крайности" постоянно сталкиваются. Впрочем, как языковед, Марина Смирнова, на всякий случай, уточняет: Распутин — это не от разврата, а от "распутья" — распутья дорог. "Это люди, которые жили на развилках, на распутьях".

Создатели музея, работая с архивными документами, в точности установили некоторые детали биографии их знаменитого земляка, например, что из семи детей у Распутиных выжило только трое. Задокументированы также факты меценатства: Распутин пожертвовал средства на строительство храма и школы в Покровском, а также, перед войной 1914 года, дал деньги пришедшим к нему мусульманам-татарам на строительство мечети в одном из селений Татарстана.

"Он какие-то вещи предвосхитил. Говорил государю: "Вы обязательно побываете на моей родине, но, к сожалению, уже без меня". Так вот, 14 апреля 1918 года — когда его уже почти полтора года не было в живых, — царскую семью везли из Тобольска в Екатеринбург, и остановилась повозка на дороге, где я сейчас начинаю экскурсию. Императрица заплакала, а государь написал в своем дневнике: "В селе Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория… Видели через окно всю его семью". Я поставила камень на этом месте", — рассказывает Смирнова.

Впрочем, идею о создании "народной комиссии" директор частного музея комментировать отказалась. "Ну, неоднозначный был человек… Я не утверждаю, что он был святой. Кто-то считает, что он не выдержал испытания славой. Кто-то считает, что он был оболган".

В конце декабря прошлого года в том же Покровском произошло событие, возмутившее Тобольскую митрополию: к 100-летию со дня гибели Распутина там был установлен "часовенный столп". В митрополии назвали "каноническим преступлением" установку в Покровском сооружения в виде часовни ("видимо, имени Григория Распутина?"), использование его изображения на иконах и "самочинное "освящение" "часовенного столпа" монахами и священнослужителями из других епархий".

Умерший православный человек достоин молитвы о упокоении его души, но между заупокойной молитвой о человеке и причислением его к лику святых — "огромная пропасть".

Позиция Архиерейского собора

Локальное религиозное почитание Григория Распутина, как и царя Ивана Грозного, началось в 1990-е годы. Тогда в обществе развернулась целая кампания по их "реабилитации" и "прославлению", причем этот вопрос, как отмечали в Московском патриархате, перешел в плоскость "общественно-политической борьбы". В РПЦ называли происходящее "одним из болезненных проявлений современного кризиса исторического самосознания в церковно-общественной жизни".

На Архиерейском соборе 2004 года даже было принято специальное "Приложение №2 к докладу председателя синодальной комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия". В нем подробно говорилось о том, что думает Русская православная церковь о личностях Распутина и Грозного и как она относится к предложениям их канонизации.

В жизни Григория Распутина (1869-1916) можно, условно, выделить два основных периода: до и после его переезда в Петербург. Первый — период странничества, духовного поиска: Распутин совершает многочисленные паломничества по святым местам России, посещает Афон, Киев, Иерусалим. В юности он много болеет. В 1890 году женится на такой же паломнице-крестьянке Прасковье Дубровиной.

После переезда в Петербург в 1904 году и знакомства с царской семьей Распутин, говоря современным языком, "интегрируется" в высшее общество; у него появляется много почитателей, которые видят в нем "старца" и "божьего человека". И в то же время именно этот период вызывает наибольшие вопросы, что было отмечено в докладе митрополита Ювеналия.

"Безнравственный характер личной жизни Г.Распутина, — говорится в нем, — сопровождавшейся особенно в Санкт-Петербурге безудержными пьянством и развратом, был неоднократно и неопровержимо засвидетельствован многочисленными и весьма авторитетными современниками. При этом среди обличителей Г.Распутина в личной безнравственности оказывались не только многие авторитетные священнослужители, среди которых были некоторые канонизованные Церковью святые, и многие выдающиеся государственные деятели, но и опиравшиеся на беспристрастную и объективную информацию своей многочисленной агентуры высокопрофессиональные руководители российских спецслужб".

И если во властных сферах главным образом обращали внимание на то, что имя Распутина активно использовалось для дискредитации царского дома и всей императорской России, то в церковных кругах видели в нем, прежде всего, трагическую фигуру, "падшего богоискателя". В то же время те иерархи и священнослужители, которые поддерживали тесные отношения с Распутиным, фактически не оставили сколько-нибудь обстоятельных характеристик его личности, более того, за редким исключением, старались не афишировать свои контакты с ним.

"Вообще обращает на себя внимание то обстоятельство, — отмечалось в докладе, — что, несмотря на многочисленность лиц, так или иначе связанных с Г.Распутиным, просивших его покровительства, получавших от него протекцию и деньги, никто из них не высказывался в его защиту, как будто считая заведомо предосудительным всякое упоминание о своем знакомстве с Г.Распутиным".

Все это, однако, не отменяло того факта, что вокруг личности этого человека ходило множество сплетен и слухов, не имевших под собой никакой реальной почвы.

"В нем боролись два начала"

Одно из наиболее интересных свидетельств о Григории Распутине оставил митрополит Вениамин (Федченков, 1880-1961), познакомившийся с ним сразу после его появления в Петербурге и общавшийся с ним на протяжении трех-четырех лет. Архиерей Русской церкви вспоминал, что Григорий сразу произвел на него сильное впечатление — "как необычайной напряженностью своей личности (он был точно натянутый лук или пружина), так и острым пониманием души".

"Распутин был человек совершенно незаурядный и по острому уму, и по религиозной направленности. Нужно было видеть его, как он молился в храме: стоит точно натянутая струна, лицом обращен к высоте, потом начнет быстро-быстро креститься и кланяться. И думаю, что именно в этой исключительной энергии его религиозности и заключалось главное условие влияния на верующих людей", — писал Федченков в своих записках "На рубеже двух эпох".

Распутина он сравнивал с "горящим факелом". Однако, добавлял: "какого он духа и качества", он и его современники "не хотели, да и не умели, разбираться, не имея для этого собственного опыта" (митрополит много писал об оскудении духовной жизни в то время).

Сам Распутин в свое время признавал, что сначала вел жизнь греховную, но потом в его сибирской жизни произошел перелом — он "пришел в раскаяние и решил перемениться".

Однако изжить свою греховность, как замечал митрополит Вениамин, есть "дело наитруднейшее" — "самое трудное из всего в мире". И заключал: "Трагедия в самом Распутине была более глубокая, чем простой грех. В нем боролись два начала, и низшее возобладало над высшим. Начавшийся процесс его обращения надломился и кончился трагически. Здесь была большая душевная трагедия личная. А вторая трагедия была в обществе, в разных слоях его, начиная от оскудения силы в духовных кругах до распущенности в богатых".

"На Страшном суде узнаем"

Есть ли перспективы у новой инициативы по "общественной реабилитации" Григория Распутина? Член синодальной комиссии Русской церкви по канонизации святых, занимающийся исследованием вопросов гибели царской семьи, протоиерей Олег Митров убежден, что их нет.

"Реальность изучается с помощью научных методов, а не с помощью лозунгов и стократных повторений лжи". Любой ученый может придти в архив и своими глазами увидеть документы, сказал РИА Новости Митров.

Какого-либо пересмотра задокументированной на Архиерейском соборе, официальной позиции Московского патриархата по этому вопросу не будет: "Решение Церкви по этому вопросу известно. Распутин — не святой!"

Впрочем, сторонники почитания Григория Распутина, как и царя Ивана Грозного, "были, есть и будут, и среди церковных людей тоже".

Представитель синодальной комиссии предположил, что такое стремление "мифологизировать свое сознание связано с вполне понятным желанием — иметь историю своей страны, своего народа, без провалов, с героическими фигурами, где все беды только от врагов, а у нас все хорошо". Однако вряд ли подобная картина, считает священник, поможет нам сегодня, скорее наоборот: она "только запутает" тех, кто "еще готов потрудиться ради спасения Отечества".

Тем не менее, есть и менее категоричные мнения. Одно из них высказал на недавней открытой лекции в Государственном историческом музее глава патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов). Отвечая на вопрос из зала, автор "Несвятых святых" заявил, что здесь нужно все очень серьезно исследовать, и сам он категорическое "нет" говорить никому не хочет: "зачастую те свидетельства, которые нам предлагают, оспариваются другими фактами и свидетельствами".

Лично для владыки Тихона Григорий Распутин остается "абсолютно загадочной фигурой: такие люди встречаются в истории, и о них мы узнаем только на Страшном суде".