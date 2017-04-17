Мусульмане Татарстана вновь выбрали муфтием Самигуллина

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В ходе открытого голосования в понедельник на очередном курултае мусульман Татарстана Камиль Самигуллин переизбран на пост муфтия республики.

"Голосование прошло в открытом формате –это решение делегатов съезда. Причем, в ходе подготовки к высокому собранию нами были подготовлены кабинки для тайного голосования. Однако делегаты единогласно высказались за "открытый формат" выборов главы мусульман региона", — сообщили РИА Новости в пресс-службе татарстанского муфтията.

На курултае также прошли выборы главного казыя и первого заместителя муфтия. Ими соответственно стали Джалиль Фазлыев и Рустем Валиуллин.

На съезде мусульман Татарстана приняли участие более 1200 имамов, главы районов, руководители министерств и ведомств, а также Президент РТ Рустам Минниханов.

Камиль Самигуллин возглавляет Духовное управление мусульман Татарстана с апреля 2013 года.