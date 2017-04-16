Трамп с семьей принял участие в службе и поздравил всех христиан с Пасхой

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил христиан с Пасхой и посетил с семьей праздничную службу в храме во Флориде, где находится на пасхальных каникулах.

Утром Трамп поздравил всех христиан с Пасхой в Twitter. "Счастливой Пасхи!" — написал он коротко в своем микроблоге, что для него несвойственно, а после, судя по сообщениям журналистского президентского пула, отправился на праздничную службу.

Вместе с президентом США в храме на праздничной мессе присутствовали его дети — дочь Тиффани, сын Бэррон, а также первая леди — Мелания и ее родители.

Как сообщают журналисты, после воскресной службы Трамп с семьей вернется в резиденцию, где, согласно традиции, с детьми займется "охотой за пасхальными яйцами". А после состоится праздничный поздний завтрак с семьей.

В нынешнем году 16 апреля Воскресение Христово празднуют и католики, и лютеране, и англикане, и различные протестантские общины — все, кто исповедует Христа.

Стоит отметить, что это совпадение, чаще православная Пасха празднуется позднее, чем в западном варианте христианства.

Начало XXI века оказалось щедрым на совпадения дат Пасхи — так было уже шесть раз: в 2001, 2004, 2007, 2010, 2011 и 2014 годах. Папа Римский Франциск неоднократно подтверждал готовность Католической церкви обсуждать возможность перехода на единую с православными пасхалию.