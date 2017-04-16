Скворцова и патриарх Кирилл навестили детей с генетическими патологиями

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи посетили Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве и вручили пасхальные подарки маленьким пациентам отделения медицинской генетики.

Патриарх Кирилл и министр Скворцова также побывали в храме Покрова Пресвятой Богородицы при больнице, где предстоятель церкви совершил молитву об исцелении детей, проходящих там лечение. В дар храму патриарх Кирилл преподнес образ святого преподобного Серафима Саровского, собравшимся в храме раздали иконки с изображением Христа Спасителя и патриаршим благословением.

После этого гости РДКБ прошли в отделение медицинской генетики. "Мы нисколько не уступаем зарубежным клиникам ни в диагностике, ни в лечении, а даже превосходим их. Наш стационар многопрофильный, и мы ведем патологии совершенно разнообразные", — рассказала заведующая отделением, врач-невролог Светлана Михайлова.

Гости вручили маленьким пациентам отделения медицинской генетики пасхальные подарочные наборы.

"Любое страдание человек способен преодолеть, сохраняя свою целостность, не разрушая свою личность, если рядом с ним Господь. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане, но каждый обращается к одному и тому же богу-творцу, и в ответ на это мы получаем реальную божью помощь. А поскольку она будет подкрепляться еще высококвалифицированной медицинской помощью, то я надеюсь, что результат будет очень хороший", — обратился патриарх Кирилл к детям.

Отделение медицинской генетики РДКБ создано в 2012 году. Задача отделения — ранняя диагностика редких наследственных заболеваний и своевременное назначение патогенетической терапии. За год в отделении проходят лечение более 500 больных из всех регионов России и СНГ.