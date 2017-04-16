В пасхальных мероприятиях в Москве приняли участие более миллиона человек

Празднование Пасхи в 2017 году (38)

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция Москвы в полном объеме обеспечила безопасность граждан во время пасхальных празднований, в которых приняли участие более одного миллиона человек, сообщается в воскресенье на сайте столичного главка МВД.

"В минувшую субботу и в ночь на воскресенье в Москве прошли мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. В богослужениях и крестных ходах приняло участие свыше одного миллиона человек", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что столичная полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасность граждан в полном объеме, чрезвычайных происшествий допущено не было.