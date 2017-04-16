В пасхальных мероприятиях в Москве приняли участие более миллиона человек
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция Москвы в полном объеме обеспечила безопасность граждан во время пасхальных празднований, в которых приняли участие более одного миллиона человек, сообщается в воскресенье на сайте столичного главка МВД.
"В минувшую субботу и в ночь на воскресенье в Москве прошли мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. В богослужениях и крестных ходах приняло участие свыше одного миллиона человек", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что столичная полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасность граждан в полном объеме, чрезвычайных происшествий допущено не было.
В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.