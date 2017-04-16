В пасхальных богослужениях в России приняли участие более 4,3 млн человек

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 4,3 миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях в регионах России, порядок и безопасность во время мероприятий обеспечивали более 90 тысяч человек, сообщается на сайте МВД РФ.

"В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года на территории более семи тысяч населенных пунктов Российской Федерации состоялось свыше 11 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию православного праздника Светлое Христово Воскресение… в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обеспечении общественного порядка и безопасности участвовали свыше 60 тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также более 12 тысяч представителей народных дружин. Порядок также обеспечивали 7 тысяч казаков, 3 тысячи сотрудников частных охранных организаций.

Как подчеркнули в МВД, сейчас в Москве и в других крупных городах РФ продолжаются религиозные мероприятия, где общественный порядок обеспечивают полицейские и военнослужащие Росгвардии.