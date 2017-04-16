Медведев отметил большой вклад РПЦ в налаживание межнациональных отношений

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что Русская православная церковь делает многое для гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Как подчеркнул Медведев, праздник Пасхи объединяет миллионы верующих, которые встречают его с особыми чувствами радости и надежды, с искренним стремлением совершать добрые дела, оказывать помощь ближним.

"Многие века Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, служит единству и сплочённости страны. И сегодня под Вашим предстоятельством она ведёт большую благотворительную и просветительскую деятельность. Многое делает для гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Эта важная работа заслуживает самого искреннего уважения", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.