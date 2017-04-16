Главком ВМФ передал Благодатный огонь настоятелю главного морского храма

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Королев передал настоятелю Кронштадтского Морского собора Благодатный огонь, доставленный спецрейсом из Иерусалима, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Владимир Королёв в ходе торжественного Пасхального богослужения в главном морском храме страны — Кронштадтском Морском Соборе передал настоятелю Архимандриту Алексию Благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима помощником главкома ВМФ по работе с личным составом капитаном 1 ранга Сергеем Павловым при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской Православной Церкви", — сказал Дыгало.

Кронштадтский Морской собор святителя Николая Чудотворца был построен в 1913 году. Он был возведен на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря. Условием для составления проекта храма было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.