Встреча Благодатного огня в Москве. Кадры из аэропорта Внуково

Спецрейс со Святой земли, на котором в Москву привезли Благодатный огонь, приземлился во "Внуково-1". Все желающие могут получить частицу святыни прямо в аэропорту. Благодатный огонь в Россию привезла делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), в состав которой в этом году вошла официальный представитель МИД Мария Захарова.