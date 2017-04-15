Патриарх Кирилл в канун Пасхи освятил кулич весом в полторы тонны

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу накануне Пасхи освятил в храме Христа Спасителя "Корзину доброты" с тысячами пасхальных яиц и большой кулич весом около 1500 килограммов, сообщила патриаршая пресс-служба.

Предстоятель Русской православной церкви в субботу совершил вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В этот день верующие, по традиции, освящают куличи, яйца и другую пасхальную пищу.

"По завершении богослужения святейший патриарх на восточном стилобате храма Христа Спасителя освятил "Корзину доброты" с пасхальными яйцами и большой кулич весом около 1500 килограммов. В "Корзину доброты" были вложены тысячи пасхальных яиц, раскрашенные совместно с воспитанниками детских домов и других детских учреждений Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.

Пасхальный кулич был изготовлен из семи частей. Его собрали и украсили у храма Христа Спасителя православные волонтеры. Как уточнили в патриархии, в акции приняли участие представители молодежного отдела Московской городской епархии, волонтеры фонда продовольствия "Русь", участники движения "Православные добровольцы".

Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов акции и напутствовал молодежь, отметив, что "самое главное, чтобы в сердце всегда была доброта". После освящения волонтеры раздали пасхальные яйца участникам богослужения в главном кафедральном соборе. Также яйца будут раздаваться гостям пасхального фестиваля в парке "Сокольники".

В воскресенье, в сам праздник Пасхи, освященный кулич смогут попробовать все желающие. "Угощение состоится на площади перед собором по завершении организованного молодежным отделом Московской городской епархии пасхального флешмоба, в котором примет участие православная молодежь", — отметили в РПЦ.