В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
14:2415.04.2017
(обновлено: 14:26 15.04.2017)
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
В этом году у христиан всех конфессий Пасха отмечается в один день. В Великую пятницу верующие прошли путем крестных страданий Христа, а на следующий день они будут молиться о схождении Благодатного огня.
С Иерусалимом связаны основные моменты библейской истории. Историческая часть Иерусалима битком наполнена людьми. Вокруг его стен стоит множество туристических автобусов.
На улицах Иерусалима в эти священные для христиан дни можно услышать различные языки народов мира.
В центре города полиция Израиля регулирует толпы людей, дабы не возникало давки.
Большая часть паломников приезжает в пятницу, многие из них стараются в этот день поклониться основным святыням храма Гроба Господня - Голгофе и усыпальнице Христа, где произошло Его воскресение.
В Иерусалим за Благодатным огнем отправилась делегация Фонда Андрея Первозванного. В субботу вечером огонь доставят в аэропорт Внуково, оттуда его привезут на праздничную ночную службу в Храме Христа Спасителя.
В составе делегации более 100 человек - политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры. В их числе - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и актер Андрей Мерзликин.
Вместе с христианами за появлением Благодатного огня будут наблюдать представители ислама и иудаизма. Для них Иерусалим также является священным городом.