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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Иерусалиме начались крестные ходы к часовне над Гробом Господним

13:1615.04.2017
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Отреставрированная Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© AFP 2017/ Thomas Coex

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Крестные ходы к Гробу Господню начались в Иерусалиме — это один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, связанного с событием, которое верующие называют "чудом схождения Благодатного огня". Оно повторяется ежегодно накануне наступления Пасхи по православному календарю.

Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016
© AP Photo/ Dusan Vranic
Схождение Благодатного Огня

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в канун православной Пасхи по молитвам именно православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня.

Торжественная и шумная процессия православной арабской молодежи из христианского квартала Старого Иерусалима движется к храму Воскресения Христова (Гроба Господня). В руках у старшин хоругви и иконы. Сидя на плечах друг у друга, молодые люди скандируют лозунги и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Считается, что Спаситель приемлет и такое несдержанное, по-детски наивное, но чистосердечное обращение.

Главный участник церемонии получения Благодатного огня — патриарх Иерусалимский Феофил III — прибудет в храм Гроба Господня крестным ходом от здания Иерусалимской патриархии.

Улицы Старого города и главный христианский храм заполнены верующими, среди них особенно много россиян и украинцев.

© REUTERS/ Ammar Awad
Церемония схождения Благодатного Огня в церкви Гроба Господня в Иерусалиме

Среди паломников в храме — делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которую возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси. Они первыми из россиян получат огонь от Феофила III и доставят его в субботу вечером в Москву, во Внуково-1, а затем на ночное патриаршее Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

В праздничных ритуальных процессиях в Иерусалиме участвуют также армянское, коптское и сиро-яковитское (сирийское) духовенство — каждое имеет свой придел в храме Гроба Господня. Они традиционно приглашают Иерусалимского патриарха к принятию огня, а затем возвращаются к своим приделам.

Торжественная процессия из Кафоликона (части храма, принадлежащей греческому духовенству) трижды обойдет вокруг Кувуклии (часовни в центре храма над каменной плитой Гроба Господня — главной христианской святыней). Затем патриарх Иерусалима один, в полотняном подряснике войдет в Кувуклию, которую также заранее осмотрели — чтобы не было спичек или чего-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. И начнется напряженное ожидание "схождения Благодатного огня".

В народе существует предание: если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать Благодатный огонь.

О появлении в Кувуклии Благодатного огня радостными возгласами свидетельствуют стоящие рядом с часовней паломники. Патриарх Иерусалимский передает огонь вначале близстоящим через специальные окошки в Кувуклии, а затем выходит с ним из часовни — и огонь молниеносно передается от свечи к свече, от одного человека к другому.

По свидетельствам очевидцев, иногда лампады и свечи в руках молящихся загораются сами собой. Многие просят Бога даровать им именно такое знамение. Большинство держат в руках по несколько свечей, каждая из которых подобна факелу, — так что вскоре весь храм начинает буквально сиять огнем. Людей охватывает эйфория — и многие умываются Благодатным огнем. Примечательно, что первое время огонь обладает удивительным свойством — он не обжигает.

Мусульмане также признают божественную сущность огня. Они присутствуют в иерусалимском храме Гроба Господня вместе с христианами и уносят частицы Благодатного огня домой.

В то же время в обществе не утихают споры о том, является ли "схождение Благодатного огня" ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви.

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Религия и мировоззрение
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