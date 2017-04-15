Десятки тысяч христиан собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима в ожидании Благодатного огня, который ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию, прошла в город через Сионские ворота.

Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима, возле каждых ворот в город установлено несколько рядов кордонов. Члены делегаций проходят по специальным именным пропускам, их дизайн ежегодно меняется, дабы избежать подделок. Одними из первых в город пропускают телевизионные группы и фотографов.

Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа. По всему Старому городу пучки свечей продают проживающие здесь арабы.

В этом году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий. Большинство паломников прибыло в святой для них город накануне в пятницу. Верующие собираются группами по 100-200 человек.

Паломники из России

Российские паломники вместе с тысячами других православных и католиков (которые также чтят святой огонь), преодолев нелегкий путь в храм Гроба Господня и многочасовое ожидание, получат святой огонь от патриарха Иерусалимского Феофила, который войдет в Кувуклию, чтобы помолиться о получении огня.

Существует поверье: если огонь не сойдет, это станет знаком, что приближается время прихода антихриста и конца света, а люди, находящиеся в храме Гроба Господня, погибнут.

У каждой официальной делегации есть свое место в храме Гроба Господня. Так, небольшая часть российской делегации будет находиться возле Кувуклии, а остальная в Кафоликоне — в греческой части, напротив часовни. Дело в том, что главный храм христиан поделен между несколькими конфессиями, поэтому все стараются занять место в соответствии с этим порядком. Первыми в храм обычно заходят греки и копты.

Особый момент церемонии — вход в храм православных арабов. Они идут по храму с барабанами и громкими возгласами, славящими Христа. Это достаточно непривычное поведение в храме, но считается, что без них Благодатный огонь не сойдет.

Благодатный огонь в России

Российская делегация доставит огонь в особых лампадах, наподобие "олимпийских", в Тель-Авив. Оттуда она отправится спецрейсом в Москву, в аэропорт Внуково-1. Прибытие состоится предположительно в 22.00.

Во Внуково все желающие смогут получить частицу Благодатного огня. Кроме того, огонь будут раздавать в течение всей последующей недели (Светлой седмицы) в здании ФАП по адресу: ул. Покровка, д. 42, стр. 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.