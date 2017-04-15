Папа Римский провел церемонию Крестного пути у стен Колизея

РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск вечером в Страстную пятницу возглавил традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis) у древних стен Колизея в Риме накануне главного христианского праздника — Пасхи.
Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра сделали 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.
В этом году Крестный ход проводится под знаком повышенных мер безопасности. Станция метро "Колизей" и движение транспорта по близлежащим улицам закрыты с 13.00 пятницы. Вокруг амфитеатра Флавиев установлены две концентрические зоны безопасности с металлодетекторами, на месте работали кинологи и саперы. По данным телеканала TG24, на дежурство вышли порядка 3 тысяч агентов служб безопасности.
Нынешние религиозные размышления, которые по традиции зачитываются во время шествия вокруг Колизея, написала французский богослов Анн-Мари Пеллетье, в центре этих размышлений — роль женщины в обществе, драма войн и вынужденной миграции и жизнь как противоядие от "банальности зла".
"Мы просим Тебя помнить о наших братьях, надломленных насилием, безразличием и войной. Мы просим Тебя разбить цепи, которые держат нас в плену эгоизма, добровольной слепоты и тщетности наших мирских расчетов", — сказал понтифик в своей молитве.