Папа Римский провел церемонию Крестного пути у стен Колизея

РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск вечером в Страстную пятницу возглавил традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis) у древних стен Колизея в Риме накануне главного христианского праздника — Пасхи.

Крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, уже 40 лет ежегодно проводится в пятницу Страстной недели у античного цирка, где принимали мученическую смерть первые христиане.

Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра сделали 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.

В этом году Крестный ход проводится под знаком повышенных мер безопасности. Станция метро "Колизей" и движение транспорта по близлежащим улицам закрыты с 13.00 пятницы. Вокруг амфитеатра Флавиев установлены две концентрические зоны безопасности с металлодетекторами, на месте работали кинологи и саперы. По данным телеканала TG24, на дежурство вышли порядка 3 тысяч агентов служб безопасности.

Как и его предшественник на Апостольском престоле Бенедикт XVI, Франциск не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь молился и наблюдал за церемонией с Палатинского холма. Cам крестный ход в присутствии десятков тысяч верующих совершили папский викарий Рима кардинал Агостино Валлини, инвалид-колясочник, два францисканских монаха, миряне из Египта, Колумбии, Китая, Франции и других стран.

Нынешние религиозные размышления, которые по традиции зачитываются во время шествия вокруг Колизея, написала французский богослов Анн-Мари Пеллетье, в центре этих размышлений — роль женщины в обществе, драма войн и вынужденной миграции и жизнь как противоядие от "банальности зла".

"Мы обращаемся к тебе, Христос, наш единственный Спаситель, с сердцем, наполненным надеждой, и глазами, опущенным от стыда. Стыда за все разрушения, катастрофы и опустошения, которые стали привычной частью наших жизней. Стыда за ежедневно проливаемую невинную кровь женщин, детей, иммигрантов и людей, которых преследуют за цвет их кожи, их социальную или этническую принадлежность или их веру в Тебя", — провозгласил по окончании крестного хода Франциск.

"Мы просим Тебя помнить о наших братьях, надломленных насилием, безразличием и войной. Мы просим Тебя разбить цепи, которые держат нас в плену эгоизма, добровольной слепоты и тщетности наших мирских расчетов", — сказал понтифик в своей молитве.