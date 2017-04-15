В Великую субботу патриарх Кирилл совершит объезд московских храмов

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу совершит вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а также пасхальный объезд столичных храмов. Верующие в этот день, по традиции, освящают куличи и яйца.

Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия. Перед литургией в храмах в этот день служится вечерня, во время которой читаются 15 паремий — ветхозаветных пророчеств о страданиях, смерти и воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви.

Как уточнили в патриаршей пресс-службе, богослужение в храме Христа Спасителя начнется в 9.00. "В 14.00 в Великую субботу патриарх Кирилл совершит ежегодный пасхальный объезд храмов Москвы — Восточного административного округа, освящение куличей и яиц, пообщается с верующими", — сообщили в патриархии. Как обычно, пасхальную пищу будут освящать в православных храмах в течение всего дня.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, список храмов, которые посетит предстоятель в субботу, держится в секрете до последнего момента. "Никто из настоятелей не знает, куда приедет патриарх, приедет ли он в этот раз в этот храм или в другой, поэтому вся церковная Москва находится в трепетном ожидании своего правящего архиерея. Конечно, это радостное посещение. Но это и волнительно, потому что визит патриарха — всегда событие, особенно перед праздником Пасхи", — сказал Волков.

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в первом веке от Рождества Христова. Пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни.

В ночь на воскресенье предстоятель РПЦ возглавит торжественное богослужение в честь праздника Воскресения Христова в главном кафедральном храме столицы. Пасхальная заутреня начнется в 23.00.