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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Почему Эрдоган пугает христианский мир

14:4314.04.2017
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Cторонники президента Турции Тайипа Эрдогана во время проправительственной демонстрации в Анкаре. 20 июля 2016
© AFP 2017/ Adem Altan
Марина Борисова

Все началось с публикации в турецком издании Sözcüю — там вышла статья под заголовком "Станет ли Айя-София большим сюрпризом". В ней сообщалось, что 14 апреля, в Страстную пятницу, которая в этом году у западных и восточных христиан совпадает, президент Турции Реджеп Эрдоган проведет намаз в храме Святой Софии. Авторы, ссылаясь на источник в турецком правительстве, заявили, что это будет "выступлением против крестоносцев" и символическим актом трансформации музея в действующую мечеть.

Но вот наступила Страстная пятница, а в Стамбуле все спокойно — музей в Айя-Софии работает по обычному расписанию.

А ведь весь христианский мир две недели лихорадочно обсуждал, что ему делать, если обещанный демарш состоится. Волновались турецкие христиане, греки, напряглись в Ватикане. Короче, "от него кровопролитиев ждали, а он Чижика съел!" Зачем же было затевать всю эту интригу?

Турецкие скрепы

Надо сказать, это не первый информационный "вброс" на означенную тему. Но еще год назад, когда во время месяца Рамадан в Святой Софии ежедневно читали Коран, а государственный исламский телеканал TRT Diyanet по решению властей это транслировал, Госдеп США высказал публичное недовольство и потребовал от Турции "уважать традиции в отношении древнего собора". На этот раз на официальном уровне никто комментировать ожидаемый демарш не стал.

Зато на неофициальном уровне скандал разошелся большими кругами. Журналисты тут же напомнили, что начиная с 2012 года, в годовщину взятия Константинополя султаном Мехметом Фатихом перед музеем проводят многотысячные намазы. Что в декабре 2013 года, в поддержку превращения Святой Софии в действующую мечеть публично высказался вице-премьер Турции Мехмет Арынч. Что осенью 2016-го, когда в мечеть Хункар Касри (Голубую мечеть), являющейся частью музейного комплекса Айя-София, был назначен имам и мусульманская молитва там стала совершаться ежедневно, интернет запестрел хештегами #LetUsPray ("Дайте нам молиться"), #AyaSofyaAcilsinDunyaCildirsin ("Пусть откроется Айя София, пусть мир завидует").

Собор Святой Софии в Стамбуле, архивное фото
© РИА Новости. Юрий Кавер
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Турция может сделать собор Святой Софии мечетью из-за слов Франциска
Кроме того, эта тема стала еще одной скрепой между религиозными турками и националистами, чей лозунг: пока Айя-Софии не станет мечетью, Стамбул не будет свободным. Вот и лидер Ассоциации молодежи Анатолии (Anadolu Genсlik Dernegi'nin) Турхан Салех давно говорит: Айя-София для турок — то же, что и Кааба для всех мусульман.

Как отмечает итальянский католический портал AsiaNews, "таким образом, Эрдоган, получивший прозвище Новый султан за свой политический радикализм, побужадет мусульман сказать "да" на референдуме по изменению конституции Турции, который должен состояться 16 апреля". Издание цитирует слова президента: "Период, который начался в 1923 году, вот-вот закончится. И точка".

"Айя-София — это мечеть!"

По словам политолога Алексея Малашенко, в Европе это вызвало шок. "Это знак всем, и Европе, и самим туркам: мы мусульмане, и закончим все эти разговоры, что мы какой-то там мост между кем-то и кем-то. Нет, мы — исламское государство и мы никого не боимся. И София, которая была классическим примером музея, объединяющего разные цивилизации — это мечеть", — считает эксперт.

Турецкие флаги. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Референдум в Турции может вызвать массовые беспорядки, считает политик
Турция действительно стоит на пороге исторического решения. Референдум, который пройдет в это воскресенье, определит судьбу страны до 2029 года. В случае успеха Эрдоган получит возможность переизбираться еще два раза и править еще 12 лет. При этом он будет одновременно президентом и премьер-министром Турции — пост премьера отменят в 2019-ом. Разрыв между сторонниками и противниками этой идеи минимален. Понятно, что скандал вокруг Святой Софии консолидирует внутри страны силы, на поддержку которых Эрдоган рассчитывает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo
Эрдоган заявил, что Европа ответит за "несправедливое отношение" к Турции
Кроме того, похоже, Анкара таким образом расширяет зону потенциального конфликта с Западом, который здесь именуется теперь только как "христианский".

Эрдоган уже заявил, что указ о превращении мечети Айя-София в музей, подписанный Кемалем Ататюрком, является подделкой.

Напомним, что собор Святой Софии был заложен в 532 году при византийском императоре Юстиниане I и более тысячи лет, вплоть до постройки римского собора Святого Петра, оставался самым большим христианским храмом мира. После захвата Константинополя в 1453 году воинами султана Мехмеда II он был обращен в мечеть. А спустя полтысячелетия после своего создания, в 1935 году специальным декретом Ататюрка он был объявлен музейным комплексом, что целиком вписывалось в политику строительства светского государства, которую проводил основатель современной Турецкой республики.

Что ждет христиан

"Любые шаги Эрдогана необходимо понимать в свете его идеологии, — отмечает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН, политолог Аркадий Малер. — Он с самого начала своего правления утверждает, что Османская империя, которая была оплотом мирового ислама, должна быть фактически восстановлена и вновь стать оплотом ислама. Конечно же, святыня всего христианского мира — собор Святой Софии, — с его точки зрения, должна вновь стать мечетью".

"Понятно, что все более или менее честные и последовательные христиане, не только православные, но и католики и протестанты, не смогут в этой ситуации оставаться равнодушными, — уверен эксперт. — Разумеется, если Эрдоган когда-нибудь совершит там намаз, это качественно ухудшит его отношения со всем христианским миром, в частности, с Россией. Причем независимо от того, какими будут его  официальные отношения с Москвой. Православное большинство в нашей стране никогда этот шаг не поймет и не примет".

Не сулит ничего хорошего эта перспектива и христианскому меньшинству в самой Турции. По мнению собеседника агентства, только всевозможные международные договоренности, необходимость существовать в мире, "где пока еще приняты какие-то ценности, восходящие к христианству", не дают ему позволить себе в отношении этой части населения какие-то радикальные действия.

Ухудшится и без того непростое положение Константинопольского патриархата, который, по словам эксперта, "находится в положении этно-религиозного гетто". Православным постоянно "напоминают, что они здесь чуть ли не гости, хотя православие существовало на этой земле гораздо дольше, чем ислам и сами турки", отмечает Малер.

Впрочем, — даже в случае успешного для Эрдогана исхода референдума — если ему не удастся качественно изменить экономическую ситуацию в стране, турки быстро вспомнят Кемаля Ататюрка, их начнет сильно раздражать новая конституция, которую делает он под себя, и у кемалистов появится хороший шанс дать ему сдачи, полагают эксперты. Как ни крути, а Турция последние 80 лет была демократическим государством.




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Религия и мировоззрение
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