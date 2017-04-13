От пользы до пошлятины один шаг: каким должен быть "религиозный" телефон

Мария Шустрова

Хотите быстро найти подходящую к случаю цитату из Библии? А если вы мусульманин – получить пошаговую инструкцию по совершению намаза? Запросто! В России вашему вниманию предлагаются всевозможные смартфоны, обычные кнопочные и сенсорные телефоны с религиозной атрибутикой и "начинкой". Цены на такие новинки разнятся от нескольких рублей до сотен тысяч.

Так на днях производитель люксовых смартфонов объявил о старте продаж "православных" золотых телефонов Caviar Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей. Правда, в Русской православной церкви их рекламную кампанию сразу окрестили "пошлятиной" и заявили, что благословения на продажу таких товаров не давали. Что касается телефонов для мусульман, то в исламском сообществе, наоборот, поддерживают их производство. О том, как так получилось, РИА Новости рассказали эксперты.

Не золотой, а простой

В отличие от компании Caviar smart luxury производители гаджетов BQ сделали свою серию телефонов для мусульман доступными, в том числе, малообеспеченным гражданам. Сначала в продаже появились кнопочные мобильники, а затем и смартфоны. При этом в устройства встроены приложение с Кораном и будильник намазов.

© Время намаза: Азан, кибла Скриншот мобильного приложения "Время намаза: Азан, кибла"

"Время намазов в гаджете — это полезно. Но такие телефоны должны быть недорогими. Ни золотые, ни супер дорогие смартфоны верующим людям не нужны, они не ориентированы на это", — сказал РИА Новости представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.

С ним согласен и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Я считаю, что если производители тех или иных устройств идут навстречу нуждам верующих людей, в том числе, путем предустановки на мобильные устройства тех или иных заведомо облегчающих их жизнь приложений, то это положительное движение, и его надо всячески приветствовать", — заявил он РИА Новости.

Сомнительные приложения

Play Маркет для андроидов и App Store для айфонов изобилуют всевозможными приложениями для христиае и мусульман — Библия, Коран, православные энциклопедии, молитвословы и путеводители по халяль-услугам. Вместе с тем, некоторые приложения кажутся бесполезными и лишними или даже опасными и вредными. Например, православным пользователям предлагают установить Библию для детей. А зачем ребенку портить глаза, смотря в телефон, когда можно взять в руку настоящую книгу и узнать все то же самое?

© Библия для детей Скриншот мобильного приложения "Библия для детей"

"Я слышал, что есть исследования, которые говорят о том, что концентрация внимания на маленьких экранах вредит зрению и развитию ребенка. Если есть медицинские противопоказания, то, конечно, нужно использовать то, что не вредит здоровью. Но, в конечном счете, этот вопрос остается на усмотрение родителей", — заметил Кипшидзе.

По его словам, говорить языком запретов здесь все же не стоит, особенно если использование мобильного телефона по каким-то причинам безальтернативно, например, потому, что книга дороже, чем мобильное приложение.

То же касается и приложения iТребы, предлагающим верующим с помощью клика заказать молитву в том или ином монастыре. "Конечно, лучше всего для человека лично присутствовать в храме на богослужении, молиться, подавать прошение о молитве или заказывать иные требы. Но бывают такие ситуации, когда одни люди просят других, отправляющихся в паломничество в отдаленные регионы, передать записки в храм, пожертвования. Тогда тут нет разницы, попросишь ты передать записку другого человека или сделаешь это через мобильное приложение", — пояснил представитель РПЦ.

© iТребы Скриншот мобильного приложения для заказа православными треб монастырям

Однако он предостерег производителей от попытки нажиться на вере. "Это абсурдно… Когда человек считает, что его религиозная потребность может быть удовлетворена несколькими кликами на мобильном телефоне — это иллюзия", — убежден Кипшидзе.

Так как в исламе суннитского толка, распространенном в России, существует четыре мазхаба (школы шариатского права в исламе, между которыми нет существенных разногласий, они расходятся лишь по второстепенным вопросам — ред.), приложение, обучающее верующих правильно совершать намаз, может создать ненужные споры и противоречия, считает Пшихачев. Дело в том, что в разных школах принято по-разному совершать намаз.

© Самоучитель намаз Скриншот мобильного приложения "Самоучитель намаза"

"Необходимо указывать, на какой мазхаб ориентирована та или иная молитва. Иначе те, кто не разбираются в этом, могут начать отрицать тот или иной мазхаб, считать его ошибкой, хотя по сути они друг другу не противоречат", — пояснил муфтий.

Кто в ответе за контент?

Еще одна проблема приложений — их неподконтрольность традиционным религиозным организациям.

"Мы общались со многими частными разработчиками, которые их развивают. Конечно, почти все они являются неофициальными, и Церковь не может контролировать достоверность предоставляемой там информации. Но большинство людей, вкладывающихся в создание приложений, делают это с добрыми намерениями и проверяют контент перед распространением", — сообщил Кипшидзе.

По его словам, за достоверность информации, которая используется в мобильных приложениях, связанных с тем или иным храмом, несет ответственность сам храм и разработчик.

В свою очередь, муфтий Пшихачев подчеркнул, что все приложения для мусульман должны быть проверены компетентной, уважаемой и авторитетной организацией. Причем то, какая это организация, должно быть указано в самом приложении или мусульманском гаджете.

"Конечно, существует опасность (появления приложения с замаскированным экстремистским контентом — ред.). Можно сказать, что вообще не нужно создавать для гаджетов такие программы, но от этого запрета процесс не остановится. Раз так, значит, нужно требовать, чтобы все эти приложения были проверены", — заключил муфтий.