От пользы до пошлятины один шаг: каким должен быть "религиозный" телефон

Хотите быстро найти подходящую к случаю цитату из Библии? А если вы мусульманин – получить пошаговую инструкцию по совершению намаза? Запросто! В России вашему вниманию предлагаются всевозможные смартфоны, обычные кнопочные и сенсорные телефоны с религиозной атрибутикой и "начинкой". Цены на такие новинки разнятся от нескольких рублей до сотен тысяч.
Так на днях производитель люксовых смартфонов объявил о старте продаж "православных" золотых телефонов Caviar Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей. Правда, в Русской православной церкви их рекламную кампанию сразу окрестили "пошлятиной" и заявили, что благословения на продажу таких товаров не давали. Что касается телефонов для мусульман, то в исламском сообществе, наоборот, поддерживают их производство. О том, как так получилось, РИА Новости рассказали эксперты.
Не золотой, а простой
В отличие от компании Caviar smart luxury производители гаджетов BQ сделали свою серию телефонов для мусульман доступными, в том числе, малообеспеченным гражданам. Сначала в продаже появились кнопочные мобильники, а затем и смартфоны. При этом в устройства встроены приложение с Кораном и будильник намазов.
"Время намазов в гаджете — это полезно. Но такие телефоны должны быть недорогими. Ни золотые, ни супер дорогие смартфоны верующим людям не нужны, они не ориентированы на это", — сказал РИА Новости представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.
С ним согласен и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Я считаю, что если производители тех или иных устройств идут навстречу нуждам верующих людей, в том числе, путем предустановки на мобильные устройства тех или иных заведомо облегчающих их жизнь приложений, то это положительное движение, и его надо всячески приветствовать", — заявил он РИА Новости.
Сомнительные приложения
Play Маркет для андроидов и App Store для айфонов изобилуют всевозможными приложениями для христиае и мусульман — Библия, Коран, православные энциклопедии, молитвословы и путеводители по халяль-услугам. Вместе с тем, некоторые приложения кажутся бесполезными и лишними или даже опасными и вредными. Например, православным пользователям предлагают установить Библию для детей. А зачем ребенку портить глаза, смотря в телефон, когда можно взять в руку настоящую книгу и узнать все то же самое?
"Я слышал, что есть исследования, которые говорят о том, что концентрация внимания на маленьких экранах вредит зрению и развитию ребенка. Если есть медицинские противопоказания, то, конечно, нужно использовать то, что не вредит здоровью. Но, в конечном счете, этот вопрос остается на усмотрение родителей", — заметил Кипшидзе.
По его словам, говорить языком запретов здесь все же не стоит, особенно если использование мобильного телефона по каким-то причинам безальтернативно, например, потому, что книга дороже, чем мобильное приложение.
То же касается и приложения iТребы, предлагающим верующим с помощью клика заказать молитву в том или ином монастыре. "Конечно, лучше всего для человека лично присутствовать в храме на богослужении, молиться, подавать прошение о молитве или заказывать иные требы. Но бывают такие ситуации, когда одни люди просят других, отправляющихся в паломничество в отдаленные регионы, передать записки в храм, пожертвования. Тогда тут нет разницы, попросишь ты передать записку другого человека или сделаешь это через мобильное приложение", — пояснил представитель РПЦ.
Однако он предостерег производителей от попытки нажиться на вере. "Это абсурдно… Когда человек считает, что его религиозная потребность может быть удовлетворена несколькими кликами на мобильном телефоне — это иллюзия", — убежден Кипшидзе.
Так как в исламе суннитского толка, распространенном в России, существует четыре мазхаба (школы шариатского права в исламе, между которыми нет существенных разногласий, они расходятся лишь по второстепенным вопросам — ред.), приложение, обучающее верующих правильно совершать намаз, может создать ненужные споры и противоречия, считает Пшихачев. Дело в том, что в разных школах принято по-разному совершать намаз.
"Необходимо указывать, на какой мазхаб ориентирована та или иная молитва. Иначе те, кто не разбираются в этом, могут начать отрицать тот или иной мазхаб, считать его ошибкой, хотя по сути они друг другу не противоречат", — пояснил муфтий.
Кто в ответе за контент?
Еще одна проблема приложений — их неподконтрольность традиционным религиозным организациям.
"Мы общались со многими частными разработчиками, которые их развивают. Конечно, почти все они являются неофициальными, и Церковь не может контролировать достоверность предоставляемой там информации. Но большинство людей, вкладывающихся в создание приложений, делают это с добрыми намерениями и проверяют контент перед распространением", — сообщил Кипшидзе.
По его словам, за достоверность информации, которая используется в мобильных приложениях, связанных с тем или иным храмом, несет ответственность сам храм и разработчик.
В свою очередь, муфтий Пшихачев подчеркнул, что все приложения для мусульман должны быть проверены компетентной, уважаемой и авторитетной организацией. Причем то, какая это организация, должно быть указано в самом приложении или мусульманском гаджете.
"Конечно, существует опасность (появления приложения с замаскированным экстремистским контентом — ред.). Можно сказать, что вообще не нужно создавать для гаджетов такие программы, но от этого запрета процесс не остановится. Раз так, значит, нужно требовать, чтобы все эти приложения были проверены", — заключил муфтий.