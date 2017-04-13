США
13.0413 апреля17:33МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

От пользы до пошлятины один шаг: каким должен быть "религиозный" телефон

17:2613.04.2017
(обновлено: 17:31 13.04.2017)
050
Дети играют в мобильные телефоны перед началом богослужения
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мария Шустрова

Хотите быстро найти подходящую к случаю цитату из Библии? А если вы мусульманин – получить пошаговую инструкцию по совершению намаза? Запросто! В России вашему вниманию предлагаются всевозможные смартфоны, обычные кнопочные и сенсорные телефоны с религиозной атрибутикой и "начинкой". Цены на такие новинки разнятся от нескольких рублей до сотен тысяч.

Так на днях производитель люксовых смартфонов объявил о старте продаж "православных" золотых телефонов Caviar Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей. Правда, в Русской православной церкви их рекламную кампанию сразу окрестили "пошлятиной" и заявили, что благословения на продажу таких товаров не давали. Что касается телефонов для мусульман, то в исламском сообществе, наоборот, поддерживают их производство. О том, как так получилось, РИА Новости рассказали эксперты.

Не золотой, а простой

В отличие от компании Caviar smart luxury производители гаджетов BQ сделали свою серию телефонов для мусульман доступными, в том числе, малообеспеченным гражданам. Сначала в продаже появились кнопочные мобильники, а затем и смартфоны. При этом в устройства встроены приложение с Кораном и будильник намазов.

© Время намаза: Азан, кибла
Скриншот мобильного приложения "Время намаза: Азан, кибла"

"Время намазов в гаджете — это полезно. Но такие телефоны должны быть недорогими. Ни золотые, ни супер дорогие смартфоны верующим людям не нужны, они не ориентированы на это", — сказал РИА Новости представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.

С ним согласен и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Я считаю, что если производители тех или иных устройств идут навстречу нуждам верующих людей, в том числе, путем предустановки на мобильные устройства тех или иных заведомо облегчающих их жизнь приложений, то это положительное движение, и его надо всячески приветствовать", — заявил он РИА Новости.

Сомнительные приложения

Play Маркет для андроидов и App Store для айфонов изобилуют всевозможными приложениями для христиае и мусульман — Библия, Коран, православные энциклопедии, молитвословы и путеводители по халяль-услугам. Вместе с тем, некоторые приложения кажутся бесполезными и лишними или даже опасными и вредными. Например, православным пользователям предлагают установить Библию для детей. А зачем ребенку портить глаза, смотря в телефон, когда можно взять в руку настоящую книгу и узнать все то же самое?

© Библия для детей
Скриншот мобильного приложения "Библия для детей"

"Я слышал, что есть исследования, которые говорят о том, что концентрация внимания на маленьких экранах вредит зрению и развитию ребенка. Если есть медицинские противопоказания, то, конечно, нужно использовать то, что не вредит здоровью. Но, в конечном счете, этот вопрос остается на усмотрение родителей", — заметил Кипшидзе.

По его словам, говорить языком запретов здесь все же не стоит, особенно если использование мобильного телефона по каким-то причинам безальтернативно, например, потому, что книга дороже, чем мобильное приложение.

То же касается и приложения iТребы, предлагающим верующим с помощью клика заказать молитву в том или ином монастыре. "Конечно, лучше всего для человека лично присутствовать в храме на богослужении, молиться, подавать прошение о молитве или заказывать иные требы. Но бывают такие ситуации, когда одни люди просят других, отправляющихся в паломничество в отдаленные регионы, передать записки в храм, пожертвования. Тогда тут нет разницы, попросишь ты передать записку другого человека или сделаешь это через мобильное приложение", — пояснил представитель РПЦ.

© iТребы
Скриншот мобильного приложения для заказа православными треб монастырям

Однако он предостерег производителей от попытки нажиться на вере. "Это абсурдно… Когда человек считает, что его религиозная потребность может быть удовлетворена несколькими кликами на мобильном телефоне — это иллюзия", — убежден Кипшидзе.

Так как в исламе суннитского толка, распространенном в России, существует четыре мазхаба (школы шариатского права в исламе, между которыми нет существенных разногласий, они расходятся лишь по второстепенным вопросам — ред.), приложение, обучающее верующих правильно совершать намаз, может создать ненужные споры и противоречия, считает Пшихачев. Дело в том, что в разных школах принято по-разному совершать намаз.

© Самоучитель намаз
Скриншот мобильного приложения "Самоучитель намаза"

"Необходимо указывать, на какой мазхаб ориентирована та или иная молитва. Иначе те, кто не разбираются в этом, могут начать отрицать тот или иной мазхаб, считать его ошибкой, хотя по сути они друг другу не противоречат", — пояснил муфтий.

Кто  в ответе за контент?

Еще одна проблема приложений — их неподконтрольность традиционным религиозным организациям.

"Мы общались со многими частными разработчиками, которые их развивают. Конечно, почти все они являются неофициальными, и Церковь не может контролировать достоверность предоставляемой там информации. Но большинство людей, вкладывающихся в создание приложений, делают это с добрыми намерениями и проверяют контент перед распространением", — сообщил Кипшидзе.

По его словам, за достоверность информации, которая используется в мобильных приложениях, связанных с тем или иным храмом, несет ответственность сам храм и разработчик.

В свою очередь, муфтий Пшихачев подчеркнул, что все приложения для мусульман должны быть проверены компетентной, уважаемой и авторитетной организацией. Причем то, какая это организация, должно быть указано в самом приложении или мусульманском гаджете.

"Конечно, существует опасность (появления приложения с замаскированным экстремистским контентом — ред.). Можно сказать, что вообще не нужно создавать для гаджетов такие программы, но от этого запрета процесс не остановится. Раз так, значит, нужно требовать, чтобы все эти приложения были проверены", — заключил муфтий.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена