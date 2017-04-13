Верю - не верю: бедный - значит религиозный?

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Люди в странах с низким уровнем доходов более религиозны, чем жители богатых государств, утверждают социологи на основании результатов исследования, проведенного в 68 странах мира, сообщил в четверг сайт исследовательского холдинга Ромир.

"Жители условно более бедных стран являются более религиозными, тогда как в развитых и богатых странах число верующих значительно ниже. Вера, видимо, помогает беднякам переносить тяготы и невзгоды повседневной жизни", — заявил вице-президент Gallup International\WIN и президент холдинга Ромир Андрей Милехин.

На глобальном уровне о своей религиозности заявляют 66% респондентов с низким доходом и только 50% — с высоким, то есть, как утверждают социологи, степень религиозности понижается по мере роста уровня дохода. Подобное соотношение наблюдается и в отношении образования: верующими назвали себя 83% людей с низким уровнем образования и только 49% — с высоким.

Китайский парадокс

В то же время в традиционном, но бедном Китае, как выяснили социологи, 67% респондентов считают себя атеистами. Этот показатель вдвое превышает долю атеистов в любой другой стране мира. Учитывая среднестатистическую бедность китайцев, эти результаты противоречат гипотезе "бедный — значит религиозный". Согласно результатам опроса, религиозными считают себя всего 9% опрошенных китайцев.

Зато с гипотезой социологов согласуется высокая доля атеистов и нерелигиозных людей в благополучных Швеции, Чехии, Великобритании (около 70%), а также в Австралии, Эстонии, Бельгии, Дании, Германии Японии, Вьетнаме и Южной Корее.

В целом, по словам Андрея Милехина, соотношение уровней религиозности населения и среднего дохода на душу населения в странах их проживания за последние годы не изменилось.

В лидерах — индуизм и буддизм

В процентном отношении доля религиозных людей больше всего в населении странах, где распространены индуизм (91%) и буддизм (88%). Для государств с преобладанием ислама и католичества эта доля составляет 78%, в православных странах — 74%.

Что касается отдельных государств, то доле религиозного населения лидируют Таиланд (98%), Нигерия (97%), Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д’Ивуар (по 94%), Фиджи (92%), Армения (92%) и Филиппины (90%). Более 70% населения заявляет о своей религиозности в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Панаме, Румынии, Македонии, Бангладеш, Боснии и Герцеговине.

Россия в "середнячках"

"Россияне, как это нередко случалось ранее, опять показали себя среднестатистическими землянами и в вопросе религиозности тоже. При этом доля верующих в России растет. Видимо, лозунг "За веру, царя и Отечество", где слово "вера", отметим, стоит на первом месте, становится все более актуальным", — отметил Милехин.

Исследование показало, что в настоящее время религиозными себя называют 61% россиян (в мире — 62%), нерелигиозными — 23% (в мире — 25%), а атеистами — 7% (в мире — 9%). В 2012 году доля верующих среди россиян составляла 55%.

Глобальный опрос по репрезентативной выборке был проведен в ноябре — декабре 2016 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 68 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир. Всего было опрошено 66 тысяч человек, из них одна тысяча — в России.