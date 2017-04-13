США
13.0413 апреля13:05МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Верю - не верю: бедный - значит религиозный?

12:5313.04.2017
080
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Люди в странах с низким уровнем доходов более религиозны, чем жители богатых государств, утверждают социологи на основании результатов исследования, проведенного в 68 странах мира, сообщил в четверг сайт исследовательского холдинга Ромир.

"Жители условно более бедных стран являются более религиозными, тогда как в развитых и богатых странах число верующих значительно ниже. Вера, видимо, помогает беднякам переносить тяготы и невзгоды повседневной жизни", — заявил вице-президент Gallup International\WIN и президент холдинга Ромир Андрей Милехин.

На глобальном уровне о своей религиозности заявляют 66% респондентов с низким доходом и только 50% — с высоким, то есть, как утверждают социологи, степень религиозности понижается по мере роста уровня дохода. Подобное соотношение наблюдается и в отношении образования: верующими назвали себя 83% людей с низким уровнем образования и только 49% — с высоким.

Китайский парадокс

В то же время в традиционном, но бедном Китае, как выяснили социологи, 67% респондентов считают себя атеистами. Этот показатель вдвое превышает долю атеистов в любой другой стране мира. Учитывая среднестатистическую бедность китайцев, эти результаты противоречат гипотезе "бедный — значит религиозный". Согласно результатам опроса, религиозными считают себя всего 9% опрошенных китайцев.

Зато с гипотезой социологов согласуется высокая доля атеистов и нерелигиозных людей в благополучных Швеции, Чехии, Великобритании (около 70%), а также в Австралии, Эстонии, Бельгии, Дании, Германии Японии, Вьетнаме и Южной Корее.

В целом, по словам Андрея Милехина, соотношение уровней религиозности населения и среднего дохода на душу населения в странах их проживания за последние годы не изменилось.

В лидерах — индуизм и буддизм

В процентном отношении доля религиозных людей больше всего в населении странах, где распространены индуизм (91%) и буддизм (88%). Для государств с преобладанием ислама и католичества эта доля составляет 78%, в православных странах — 74%.

Что касается отдельных государств, то доле религиозного населения лидируют Таиланд (98%), Нигерия (97%), Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д’Ивуар (по 94%), Фиджи (92%), Армения (92%) и Филиппины (90%). Более 70% населения заявляет о своей религиозности в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Панаме, Румынии, Македонии, Бангладеш, Боснии и Герцеговине.

Россия в "середнячках"

"Россияне, как это нередко случалось ранее, опять показали себя среднестатистическими землянами и в вопросе религиозности тоже. При этом доля верующих в России растет. Видимо, лозунг "За веру, царя и Отечество", где слово "вера", отметим, стоит на первом месте, становится все более актуальным", — отметил Милехин.

Исследование показало, что в настоящее время религиозными себя называют 61% россиян (в мире — 62%), нерелигиозными — 23% (в мире — 25%), а атеистами — 7% (в мире — 9%). В 2012 году доля верующих среди россиян составляла 55%.

Глобальный опрос по репрезентативной выборке был проведен в ноябре — декабре 2016 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 68 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир. Всего было опрошено 66 тысяч человек, из них одна тысяча — в России.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена