Во Внуково проводили делегацию Фонда Андрея Первозванного

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Молебен перед отправлением за Благодатным огнем в Иерусалим делегации Фонда Андрея Первозванного состоялся в терминале аэропорта Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

Богослужение возглавил епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси.

Российская делегация, возглавляемая председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным и епископом Иринархом, состоит из порядка 100 человек — духовенства, политиков, деятелей науки и культуры. В их числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православными Воскресения Христова.

Принесение Благодатного огня в пределы РПЦ осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму" ежегодно с 2003 года.

Молитва о мире на святой земле

Важная составляющая этой инициативы — совместная молитва (обычно в Страстную пятницу) членов делегации фонда с патриархом Иерусалимским — о мире на святой земле.

Как напомнил член попечительского совета ФАП историк Михаил Якушев, долгое время работавший дипломатом в Израиле, там находятся святыни христиан, мусульман, иудеев, но на протяжении столетий здесь не стихают войны — и молитва об умиротворении ситуации становится все более актуальной. "Эта миротворческая акция направлена и на укрепление межправославного единства", — сказал Якушев.

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и делегация Фонда Андрея Первозванного в тронном зале Иерусалимской патриархии вместе совершают молитву, в которой звучат слова "Угаси всяку распрю и раздоры во святей земли, умири злобу враждующих, Благослови притекающих ныне ко гробу твоему живоприемному". Акция поддержана поместными православными церквами мира — и молитва возносится одновременно во многих странах на разных континентах.