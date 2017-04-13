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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Российские католики вступают в Пасхальное триденствие

00:5413.04.2017
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Кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Виктор Хруль. Российские католики латинского обряда вместе с католиками всего мира вступают в четверг в Великое пасхальное триденствие (Sacrum Triduum Paschale), во время которого верующие призваны сосредоточиться на тайне смерти и воскресения Христа.

Ватикан. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Католики в Вербное воскресенье вступают в Страстную неделю
Великое пасхальное триденствие начинается мессой вечери Господней в Великий четверг, а заканчивается второй вечерней воскресенья Пасхи. Богословы отмечают, что выражение "триденствие" указывает не на временной промежуток из трех дней, а на три последовательных фазы пасхального таинства: тайную вечерю, смерть на кресте, пребывание в гробнице и воскресение. Пасхальное триденствие впервые приобрело литургические формы в Иерусалимской церкви.

Великий четверг

Во времена ранней церкви в Великий четверг служили три мессы: мессу за примиренных (Missa pro reconciliatione), мессу освящения мира и благословения елея (Missa chrismatis) и мессу воспоминания Тайной вечери (Мissa ad vesperum). В этот день принимали в церковное общение публично кающихся грешников, поэтому Великий четверг называли "четвергом примирения".

Название мессы освящения мира и благословения елея связано с тем, что наряду с освящением мира во время богослужения проводится благословение елея больных и елея оглашаемых. Елей больных используется для соборования, елей оглашаемых — для помазания катехуменов (готовящихся принять крещение) во времена таинства крещения. Эта месса служится только один раз в году — в Великий четверг — и совершается только епископом. Однако российским епископам позволено перенести ее на более раннее время, чтобы к четвергу священники могли попасть в свои приходы.

В четверг вечером совершается и другой обряд, который бывает раз в году — по церковной традиции епископ или священник омывает ноги 12 мирянам в воспоминание того, как перед Тайной вечерей Христос омыл ноги своим ученикам. Этот обряд, называемый Mandatum, был распространен уже в раннем Средневековье в монашеских общинах Запада, а затем перешел в литургию. В столичном кафедральном соборе в четверг этот обряд совершит посол Святого престола в России архиепископ Челестино Мильоре (начало — в 19.30 мск).

Во время пения гимна "Слава в вышних Богу" в четверг в последний раз будут звучать орган и все колокола, которые "замолчат" до Пасхи. На мессе Великого четверга освящается большое количество даров, чтобы их хватило на Страстную пятницу, когда месса не совершается. С XI века эти дары помещаются не в ризницу, а в одну из часовен храма для поклонения им после мессы. Перенесение даров, которое осуществляется во время торжественной процессии после мессы, символизирует заключение Христа в темницу. Затем с алтаря убирают подсвечники, кресты и покрывало, что символизирует снятие одежд с Христа воинами перед его распятием. В Великий четверг в латинском обряде существует благочестивая традиция всенощного бдения перед Христом, заключенным в темницу.

Страстная пятница и великая суббота

Страстная пятница для христиан Иерусалима была днем поклонения кресту на Голгофе. В современной Католической церкви в латинском обряде священники в литургических одеяниях красного цвета в начале богослужения подходят к алтарю, который символизирует Христа, и простираются перед ним ниц или становятся на колени, а верующие, собравшиеся на службу, молятся в тишине.

Во время литургии слова читаются Страсти Христовы по Иоанну, а затем — во второй части богослужения — совершается поклонение кресту. По традиции верные целуют распятие, почитая Христовы страсти. Во время поклонения исполняются песнопения, написанные еще в VIII веке Popule meus ("Мой народ") и Hagios о Theos ("Святый Боже").

Месса в этот день не совершается. С 1622 по 1955 годы в Страстную пятницу было запрещено и причастие, однако папа Пий XII отменил этот запрет. После богослужения пресвятые дары переносятся на боковой алтарь, который во многих странах украшается наподобие гроба, в который был положен Христос.

Великая суббота у католиков — день тишины, верующие пребывают в молитве перед гробом Господним. С 10.00 до 19.00 мск в специально сооруженной палатке у столичного кафедрального собора каждые полчаса будет совершаться обряд освящения пасхальной пищи. В это же время можно будет исповедаться в конфессионалах.

C появлением первой звезды начнется торжественное богослужение навечерия Пасхи. В 20.30 мск его возглавит архиепископ Павел Пецци. От костра во дворе церкви в этот день зажигается пасхал — большая свеча, которая торжественно вносится в храм под пение гимна "Слава в вышних Богу", и с этого момента в храме вновь звучит орган и колокола, прославляя Христово воскресение.

В ряде стран с преобладанием католического населения дни с Великого четверга до пасхального понедельника включительно являются выходными.

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Религия и мировоззрение
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