Лидер пензенских сектантов, ждавших Апокалипсиса, оставлен в психлечебнице

САРАТОВ, 12 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Пензе продлил экс-лидеру "бековских затворников" Петру Кузнецову срок принудительного лечения в психбольнице на шесть месяцев, сообщила в среду областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в конце октября — начале ноября 2007 года в селе Никольское Бековского района Пензенской области 35 последователей учения Кузнецова ушли в подземелье и там закрылись. Так они хотели "пережить наступление конца света". Сам Кузнецов спускаться в подземелье не стал, а его сподвижники провели там полгода, две женщины-затворницы скончались. Добровольно покидать убежище люди начали в апреле 2008 года.

В домах Кузнецова и его родителей силовики изъяли религиозную литературу его авторства. Он называл себя "схимонах Максим" и "убогий Петр". Автора этой литературы суд признал невменяемым и освободил от уголовного преследования. Срок лечения Кузнецову неоднократно продлевался по комиссионному заключению врачей.

"Первомайским районным судом Пензы удовлетворено очередное ходатайство… о продлении в отношении лидера "бековских затворников" Петра Кузнецова принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа областной психиатрической больницы еще на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ходатайство главного врача областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова" о продлении лечения Кузнецова в суде поддержала прокуратура.