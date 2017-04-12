Зачем священнику невесомость: хобби патриарха и будни МКС

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Тем, кому довелось учиться в советской школе, еще в первом классе объясняли: "Гагарин в космос летал, а Бога не видел". А через 45 лет в интервью летчик-космонавт из того, первого отряда, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, первым из землян вышедший в открытый космос, рассказывал: "На одном из приемов в Георгиевском зале, посвященном полету Гагарина, Хрущев спросил Юру, не видел ли он в космосе Бога. Тот, заметив, что Хрущев спрашивает шутя, возьми да и ответь: "Видел". Хрущев посерьезнел и сказал: "Никому об этом не говори".

Среди космонавтов атеистов нет

По словам Леонова, ни Гагарин, ни он сам, ни их товарищи по отряду не были оголтелыми атеистами. Многих в детстве крестили. Генеральный конструктор легендарного ОКБ-1 Сергей Королев тайно жертвовал православным церквям и монастырям большие деньги. Однако до сих пор у некоторых вызывает удивление, что человек летает в космос и верит в Бога. Особенно недоумевают атеисты — они не понимают, как у людей, работающих на орбите, сочетается научное и религиозное понимание мира.

"Я думаю, что она (космонавтика — ред.) не просто совместима, но и должна свидетельствовать о том, что существует Творец Вселенной, что существует Бог… Я думаю, что наши космонавты всегда поднимались и возвращались с Богом в душе… В космосе, находясь в длительном полете, с человеком происходят некие изменения на ментальном уровне. Я не хочу сказать, что мы становимся ближе к Богу, но ситуации иногда возникают такие, когда в буквальном смысле кроме Бога уповать не на кого", — объяснил в одном интервью летчик-космонавт, Герой России Валерий Корзун.

А доцент Военно-воздушной академии полковник Валентин Петров теперь открыто рассказывает, как в 1964 году они с Юрием Гагариным "контрабандой" ездили в Троице-Сергиеву Лавру. Петрову потом сделали выговор за "попытку втянуть в религию первого космонавта планеты". После того, как Гагарин увидел в церковном музее макет храма Христа Спасителя, он, выступая на пленуме ЦК ВЛКСМ, предложил восстановить храм и Триумфальную арку как памятники воинской славы. Когда об этом доложили Брежневу, тот распорядился объяснить первому космонавту планеты, что денег на храм нет, а арку восстановят.

Хобби патриарха

К космонавтике проявляют особый интерес многие священнослужители Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 2009 года на Рождество и Пасху выходит на связь с МКС. До 2015 года он делал это по телефону, а теперь — по видеосвязи. При этом патриарх Кирилл — единственный из глав церквей, кто общается с Международной космической станцией регулярно. Папа Римский связывался с космонавтами лишь однажды — в 2011 году.

"В России, к космонавтам особое отношение — как к героям, совершающим особое дело для всех нас. Поэтому Церковь благословляет их труды, духовно окормляет и помогает", — заявил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.

Он рассказал, что патриарх действительно увлекается космонавтикой и даже несколько раз сам говорил в интервью, что если бы не сан и должность, он хотел бы стать космонавтом. "Будучи митрополитом Смоленским патриарх управлял истребителем, для этого проходил соответствующее обучение. Это было в тяжелые 90-е годы, когда он хотел подбодрить ребят, которые служили на военной базе в Смоленске. Патриарх действительно с понятным мужским интересом относится к такого рода профессиям", — добавил собеседник агентства.

Любопытно, что пообщаться по видеосвязи с патриархом собираются не только российские космонавты, но и их иностранные коллеги, зачастую относящиеся к другим конфессиям. "Для всех людей, которые исполняют такую ответственную и связанную с риском для жизни работу, всегда важно общаться с людьми, в которых они чувствуют, что смогут найти духовную поддержку и помощь", — считает глава патриаршей пресс-службы.

Духовник — космонавт

Сегодня, в постсоветское время, РПЦ может открыто окормлять верующих. Например, в Звездном городке с 2010 года открыт храм Преображения Господня. Свою лепту в его возведения внесли многие космонавты — их имена которых можно увидеть на памятных досках, расположенных при входе в церковь. Ее настоятель — игумен Иов (Талац) —духовник покорителей космоса. С 2006 года отец Иов благословляет все экипажи, улетающие в космос — это стало традицией.

На Пасху уже несколько лет для МКС устраивают праздник: в этот день в Центр управления полетами на сеанс видеосвязи приезжают семьи членов экипажа, отец Иов и хор семинаристов Троице-Сергиевой лавры. Хористы поют для экипажа православные песнопения, известные русские песни и что-нибудь по просьбам космонавтов — получается импровизированный концерт.

Игумен Иов для обитателей Звездного городка свой. С детства он мечтал слетать в космос, прошел упрощенную программу подготовки космонавтов, испытал себя в невесомости (имитация отсутствия гравитации в самолете — ред.), участвовал в тренировке в гидролаборатории, где под водой, на глубине 12 метров, имитируется выход в открытый космос в скафандре "Орлан МТ".

В интервью священник пояснял, что действовал по словам апостола Павла: "Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых".

"Так вот, для космонавтов я был как космонавт, чтобы понимать, как они живут, с чем вынуждены иметь дело, чтобы лучше донести до них смысл христианства", — поясняет священник.