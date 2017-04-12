Суд отказал Ростовской епархии в передаче зданий Старочеркасского музея

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил кассационную жалобу Ростовской епархии Русской православной церкви на решения нижестоящих судов, отказавших ранее епархии в передаче ей в собственность зданий Старочеркасского музея-заповедника, а именно Атаманского дворца и дома атамана Степана Ефремова, говорится на сайте суда.

Арбитражный суд Ростовской области в октябре 2016 года отказал епархии в передаче зданий музея в собственность Русской православной церкви. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Решение о передаче в управление РПЦ данных объектов Старочеркасского музея-заповедника было принято в 2015 году в соответствии с постановлением министерства имущественно-земельных отношений Ростовской области в станице Старочеркасской. Согласно федеральному закону о передаче в собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения, здания должны были быть переданы РПЦ в период до 2021 года. Атаманские дом и дворец планировали передать Свято-Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю, который стал преемником традиций Ефремовского женского монастыря. Несмотря на постановление, руководством музея было принято решение через суд добиваться права сохранить в собственности здания музея.

"Суд принял решение оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)", — говорится на сайте.

В тексте решения, в частности, сообщается, что факт владения имуществом церковью до национализации не свидетельствует бесспорно о его религиозном назначении, поскольку в собственности церкви находилось и иное имущество — земельные угодья, мастерские и другое, не имевшее прямого культового назначения.

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, доказательства епархии подтверждают, что Атаманский дворец был передан семьей казачьих атаманов Ефремовых монастырю, а также был перестроен и улучшен монастырем после пожара в XIX веке. Он заявлял, что дом атамана Ефремова являлся ранее обыкновенной монастырской кухней. Впрочем, как заявила ранее РИА Новости заместитель директора музея-заповедника Ирина Чеботурова, "нет никаких документов, подтверждающих передачу Атаманского дворца и дома Степана Ефремова монастырю".

По ее словам, с 2008 года музей передал в собственность РПЦ 12 зданий общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в течение пяти лет состоится передача церкви монастырской гостиницы, в которой на данный момент находится более 70 тысяч экспонатов. Музей планирует строительство нового фонда хранилища в 2017 году, на сегодняшний день, как рассказала Чеботурова, из выставочных помещений у музея остались Атаманский дворец, дома атаманов Степана Ефремова и Кондратия Булавина общей площадью около 1,3 тысячи квадратных метров. Петровский отметил, что "музей останется музеем, ворота его всегда открыты всем посетителям".