Благодатный огонь впервые доставят в русские храмы Лондона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Липич. Императорское православное палестинское общество (ИППО) впервые в истории на Пасху доставит Благодатный огонь из Иерусалима в русские приходы Великобритании, сообщила РИА Новости в среду руководитель Молодежной секции ИППО Мария Коровина.

Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме. Прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах, изготовленных по образцу "олимпийских", 16 апреля Благодатный огонь доставят в Лондон. И сразу привезут в кафедральный Успенский храм Сурожской епархии Русской православной церкви (РПЦ) и в собор Успения Богородицы и святых Царственных мучеников Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

"Отрадно, что силами Императорского православного палестинского общества в этом году расширяется география попечения о православных верующих, теперь и на Британских островах. Русская диаспора в Англии постоянно пополняется молодежью, что, несомненно, говорит о сохранении и приумножении духовно-культурных основ нашей веры. Если раньше Благодатный огонь приносился русскими меценатами в Беларусь, Украину, другие страны СНГ, то теперь мы можем возглашать пасхальную радость в странах Европы: в Великобритании, Сербии, Италии, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии", — сказала Коровина.

По ее словам, в Лондон огонь доставит общественный деятель, меценат, уделяющий большое внимание культурному развитию молодежи, Тимофей Мусатов. Акция пройдет по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла — председателя комитета почетных членов ИППО. Осенью прошлого года патриарх Кирилл впервые официально посетил столицу Великобритании. Визит был посвящен 300-летию присутствия Русской православной церкви на Британских островах.

"Благодатный огонь не только соединит Иерусалим, Лондон и Москву, но и освятит особые страницы истории наших стран", — отметила представительница ИППО.

История Императорского православного палестинского общества, которое в этом году отмечает свое 135-летие, неразрывно связана с британской королевской семьей. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова — второй председатель ИППО — была внучкой английской королевы Виктории. Казненная после революции большевиками, она прославлена в лике святых РПЦ как преподобномученица, и ее мощи покоятся в женском монастыре в Гефсимании на Святой земле.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".