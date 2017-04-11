Националисты хотят переименовать легитимную Украинскую церковь

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Лидер националистического объединения "Свобода" Олег Тягнибок намерен добиться переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в "Российскую православную церковь в Украине" и, тем самым, расширить влияние самопровозглашенного "Киевского патриархата", сообщают украинские СМИ.

На Украине действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ КП активно поддерживает действия нынешних властей.

В свою очередь УПЦ МП жалуется на притеснение своих верующих, а также на захваты ее храмов "Киевским патриархатом". На эту проблему обращали внимание на международных площадках различного уровня.

"Намереваемся добиться, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата была переименована в "Российскую православную церковь в Украине" — чтобы всем все было понятно. И она должна получить статус чужеземной церкви", — заявил Тягнибок.

По его словам, "большой и выдающейся задачей" является распространение влияния "Киевского патриархата" на всю Украину. С такими словами он обратился к прихожанам Вознесенской церкви в селе Козелец Черниговского района. Полтора месяца назад местные власти решили передать ее УПЦ КП, а не легитимной Украинской церкви. До передачи храма общине, в нем располагался музей.

В УПЦ МП дали свою оценку шансам "Свободы" добиться переименования. "Я думаю, шансов никаких, потому что это политическая партия. А у нас же церковь отделена от государства. Церковь же не переименовывает "Свободу" в "экстремистов", "паразитов" или в кого угодно. И, естественно политическая партия не может переименовывать Церковь. Это грубое нарушение конституции", — заявил РИА Новости руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

УПЦ МП насчитывает свыше 12 тысяч приходов. Около 1400 общин принадлежат УПЦ КП.