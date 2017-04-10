Отпевание Евгения Евтушенко прошло в Переделкино

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский совершил отпевание поэта Евгения Евтушенко в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино.

"Отпевание прошло в кругу семьи и близких людей. Так захотела семья, чтобы не делать из этого шоу. Может быть, это правильно", — сказал РИА Новости Вигилянский.

По его словам, все остальные смогут проститься с поэтом во вторник. 11 апреля пройдет гражданская панихида, будет отслужена лития. Похороны пройдут безлюдно, так как рядом с могилой очень мало места.

Гражданская церемония прощания с Евтушенко состоится 11 апреля в Центральном доме литераторов. После этого поэт будет похоронен в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака, как завещал сам Евтушенко.

Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко 1 апреля скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.