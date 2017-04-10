Власти Египта заверили Ватикан, что визит папы пройдет наилучшим образом

РИМ, 10 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Египта заверили Святой престол, что предстоящий в конце апреля визит папы Римского Франциска в Каир пройдет наилучшим образом, заявил заместитель государственного секретаря Ватикана по общим делам, итальянский архиепископ Джованни Анджело Беччу.

"В Египте нас заверили, что все пройдет наилучшим образом, мы поедем спокойными", — сказал один из ближайших сотрудников понтифика в интервью, которое в понедельник опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

"Нет сомнений, что Святой отец выполнит свое решение поехать (в Египет). То, что произошло, вызывает тревогу и огромное страдание, но не может помешать выполнению папской миссии мира", — указал ватиканский прелат.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Ранее Святой престол сообщил, что 28-29 апреля Франциск по приглашению светских и религиозных властей Египта, в том числе патриарха Коптской церкви, Александрийского папы Феодора (Тавадроса) II, совершит апостольский визит в Каир.

В ходе торжественной мессы в Ватикане в Пальмовое (Вербное) воскресенье папа Франциск выразил глубокие соболезнования Тавадросу II и всему египетскому народу в связи с гибелью людей в результате взрывов в Египте. Он выразил надежду, что сердца тех, кто сеет террор, насилие и смерть, а также тех, кто занимается торговлей оружием, обратятся к богу.