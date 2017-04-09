Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактами в Египте

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования патриарху Коптской Церкви Тавадросу II в связи с террористическими атаками в Египте в Вербное воскресенье, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

"Чада Русской православной церкви скорбят вместе с Вами и Вашим народом. Мы солидарны перед лицом общей беды, поражающей сегодня города и селения в разных странах. Зло терроризма должно быть остановлено совместными усилиями всех стран вне зависимости от их приверженности тем или иным политическим идеалам, взглядам и убеждениям, от отношения к современной международной повестке дня. Либо мы все вместе победим терроризм, либо каждый из нас порознь будет страдать от этого страшного зла", — заявил патриарх Кирилл.

Патриарх уверен, что настало время "не просто сказать "нет" терроризму, а реально объединиться", чтобы "человеконенавистнические, экстремистские убеждения не привели к еще большим страданиям ни в чем не повинных людей".