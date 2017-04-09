Папа Франциск соболезнует в связи с гибелью людей в Египте и Швеции
ВАТИКАН, 9 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов, прогремевших в воскресенье в храме Коптской церкви в Египте.
"Моему брату Тавадросу II и всему египетскому народу выражаю мои глубокие соболезнования. Я близок к родственникам и общине. Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием", — заявил понтифик, завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Пальмового воскресения.
В ходе праздничного богослужения папа Римский также доверил заступничеству Господа и Девы Марии жертвы теракта, совершенного в минувшую пятницу в Стокгольме.
Ранее Святой престол сообщил, что 28-29 апреля Франциск по приглашению светских и религиозных властей Египта, в том числе патриарха Коптской церкви, Александрийского папы Феодора (Тавадроса) II, совершит апостольский визит в Каир.
Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.
По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.