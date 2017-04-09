Папа Франциск соболезнует в связи с гибелью людей в Египте и Швеции

ВАТИКАН, 9 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов, прогремевших в воскресенье в храме Коптской церкви в Египте.

"Моему брату Тавадросу II и всему египетскому народу выражаю мои глубокие соболезнования. Я близок к родственникам и общине. Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием", — заявил понтифик, завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Пальмового воскресения.

В ходе праздничного богослужения папа Римский также доверил заступничеству Господа и Девы Марии жертвы теракта, совершенного в минувшую пятницу в Стокгольме.

Ранее Святой престол сообщил, что 28-29 апреля Франциск по приглашению светских и религиозных властей Египта, в том числе патриарха Коптской церкви, Александрийского папы Феодора (Тавадроса) II, совершит апостольский визит в Каир.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.