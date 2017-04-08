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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

01:2808.04.2017
02140
Во время богослужения. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Православные христиане вспоминают в субботу воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря, а во время вечерних богослужений накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) освящают вербы.

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© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev
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В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события. В этот день в храмах совершается особая торжественная служба, предваряющая собой наступающий праздник Входа Господня в Иерусалим. Гимны Лазаревой субботы содержат в себе надежду на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории.

Вечером за праздничным богослужением совершается чин освящения верб. Всенощное бдение в кафедральном соборе Русской православной церкви возглавит патриарх Кирилл.

Крестный ход на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Алексей Куденко
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"Праздничное воскресное богослужение начинается в субботу вечером, как и любого церковного дня, который ведется от вечера до вечера. Это византийский счет времени. Соответственно, то богослужение, которое совершается накануне праздника, относится к самому празднику", — пояснил РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Чин освящения верб входит во Всенощное бдение по той причине, что это богослужение является наиболее изменчивой частью суточного богослужебного круга. Поэтому оно в значительно мере, чем Литургия, предполагает "вставки, связанные с конкретным событием".

Православная энциклопедия
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В Лазареву субботу по старинному обычаю ломают пальмовые листья, в славянских странах их символизируют ветви вербного дерева. В Сербской церкви распространена традиция привязывать к освящаемым ветвям маленькие колокольчики, а греки в этот день пекут "лазаракиа" ("лазарчики") — фигурки людей из пряного теста. В России на праздник готовили брагу, гречневые блины, кашу и рыбный курник, а в полночь молодежь обходила дома с песнями. Согласно церковному уставу, на трапезе в этот день разрешается вкушение икры.

Предшествующая Лазаревой субботе пятница завершает православный Великий пост, подготовивший верующих к вступлению в преддверие Пасхи — Страстную седмицу. С этого дня богослужение в православных храмах идет только по особой богослужебной книге — Триоди, тексты которой посвящены событиям, связанным с Воскресением Христовым.

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Религия и мировоззрение
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