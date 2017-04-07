Авраамические религии и контрацептивы: можно ли верующим предохраняться?

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Православные активисты движения "За жизнь" в пятницу, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, провели по всей России акции против контрацепции — так как предохранение "противно природе человека, разрушает здоровье, семейный уклад и ведет к деградации общества".

"Плодитесь и размножайтесь" — заповедь, которой должно следовать иудеям, христианам и мусульманам. Но как исполнить ее верующему человеку в современном мире, где ВИЧ-инфицированными порой оказываются даже невинные младенцы? Или в ситуации, когда женщине из-за болезни или травм беременность просто противопоказана? Об этом РИА Новости рассказали эксперты — представители традиционных религий России.

© Фото: Юрий Антонов Венчание

Гибкие православные и непреклонные католики

"Основы социальной концепции Русской православной церкви проводят четкое различие двух типов контрацепции: абортивного действия (гормональная, внутриматочные спирали и другие) и не абортивного (так называемая механическая)", — объяснил РИА Новости член Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, один из разработчиков "Закона об охране здоровья граждан РФ", вводящего с 2012 года предабортные "дни тишины" иеромонах Димитрий (Першин).

По его словам, с христианской точки зрения, контрацептивы первого типа абсолютно неприемлемы, так как убийство человека на любой стадии его развития ничем нельзя оправдать. Однако бывают ситуации, когда использование механической контрацепции будет меньшим злом, нежели зачатие и рождение ребенка, например, женщиной, физически не способной на данный момент его выносить. Сюда же относятся случаи, когда один из супругов имеет тяжелые заболевания, например, ВИЧ-инфекцию. В таких случаях верующим рекомендуется обратиться к духовнику за советом, как правильно поступить.

Собеседник агентства отметил, что в этом вопросе православное богословие существенно расходится с католическим. "Для западных христиан характерно следование Аристотелю, который полагал, что все законы природы укоренены в Божественной воле. Поэтому католическая церковь считает, что нарушение каких-либо естественных законов будет нарушением этой воли", — отметил священнослужитель.

Так, канцлер Мальтийского ордена барон Альберт фон Безелагер в декабре прошлого года был отстранен от должности, когда выяснилось, что несколько лет назад он, находясь в Мьянме в качестве куратора международной благотворительной программы ордена, организовал бесплатную раздачу презервативов местным жителям, объяснив это намерением снизить уровень заболеваемости ВИЧ. Руководство ордена расценило такие действия как отступление от вероучения Католической церкви.

По мнению представителя РПЦ, "православное богословие исходит из того, что грехопадение Адама и Евы исказило все мироздание, законы которого теперь далеки от изначального замысла Творца. Поэтому мы проявляем милосердие, помогая больным. И хотя врачевание всегда меняет естественный ход событий, Христос именно это служение приводит в пример, говоря, что "не здоровые имеют нужду во враче, но больные". "Тем самым для православной церкви ключевой вопрос заключается не в естественности вмешательства, а в том, нравственно ли оно", — подчеркнул иеромонах.

Что же касается ситуации с Мальтийским орденом, то если бы православный священник, подобно канцлеру, начал раздавать людям презервативы, он "расписался бы в своей профнепригодности", заметил собеседник агентства. "Если батюшка не находит слов, чтобы убедить прихожан в необходимости чистой и праведной жизни, если он не может явить им образ такой жизни, грош ему цена. И не стоит забывать о том, что упоминаемые изделия не дают стопроцентную защиту от венерических заболеваний, включая ВИЧ, а супружеская верность — дает", — заключил представитель РПЦ.

Девочка и мальчик — заповедь исполнена

Несколько иначе трактуют установку "плодитесь и размножайтесь" в иудаизме. "Для бездетного человека, с точки зрения иудаизма, контрацепция создает большую проблему, чем для того, у кого уже есть двое детей разных полов. Для большинства раввинов именно рождение мальчика и девочки считается исполнением заповеди плодиться и размножаться", — сказал РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Вообще, в иудаизме по поводу контрацепции нет единого мнения, отметил представитель ФЕОР. Это не тема для дискуссии "в демократическом режиме". Идет дискуссия вокруг того, какие контрацептивы допустимы, а какие — нет. Однако есть "общий принцип, говорящий о том, что здоровье матери важнее, чем рождение ребенка".

"В случае же если один из супругов ВИЧ-инфицирован, человек не только может, он должен предохраняться. И второй супруг не имеет права не использовать контрацептив в случае, если ему грозит заразиться таким заболеванием", — подчеркнул собеседник агентства.

Дети — пропуск в рай

Особо трепетное отношение к деторождению сложилось в исламе. Представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев заявил РИА Новости, что для мусульман основная цель создания семьи — продолжение рода человеческого.

"Многодетность, рождение детей имеют сакральный смысл в исламе. Наш Пророк сказал, что человек в день Великого суда будет отвечать за каждую потраченную копейку. Но по тем средствам, которые были направлены на благополучие семьи, он отчитываться не будет", — отметил муфтий.

При этом он подчеркнул, что мусульмане верят, что если в семье получилось родить лишь одного ребенка, например, девочку, но она была благоверно воспитана, вступила в брак и завела детей, то ее родители попадут в Рай.

"Но в жизни бывает всякое. Если вдруг в семье по состоянию здоровья женщине нельзя рожать, то тогда и ислам допускает использование контрацепции", — заключил собеседник агентства.