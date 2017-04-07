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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Оболганная война": России нужен музей героев Первой мировой

19:2907.04.2017
(обновлено: 19:33 07.04.2017)
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Участники исторической реконструкции Гумбинненское сражение. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Чуприн
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Первый мемориальный комплекс федерального значения с музеем Первой мировой войны должен вскоре появиться в Москве, чтобы восстановить память о несправедливо забытых русских воинах.

Гвоздики. Архив
© РИА Новости
В России 1 августа будут отмечать день памяти павших в Первой Мировой
Место для такого объекта выбрано сакральное — Братское кладбище в столичном районе Сокол, где в годы Первой мировой были похоронены 18 тысяч солдат, офицеров, летчиков, врачей и сестер милосердия, а в советское время построили дома и разбили парк.
Сегодня альтернативой увековечиванию памяти защитников Отечества может стать строительство очередного торгово-развлекательного комплекса — на костях.

Историки, верующие и общественные деятели из числа местных жителей и выступили с инициативой создания федерального мемориала. Их поддержали в Русской православной церкви.

"Очень важно, что инициатива по сохранению мемориального комплекса исходит именно от жителей района Сокол, поскольку в нем проживают потомки тех солдат-героев, которые были похоронены на Братском кладбище. Жители сплотились в защите мемориала, менее чем за неделю было собрано более двух тысяч подписей в его защиту", — сообщила РИА Новости жительница района Сокол Екатерина Волкова.

© Фото: Ольга Липич
Мемориальное Братское кладбище в Москве

Земля, политая кровью

"Сейчас мемориальный парк имеет городской уровень. Необходимо поднять его статус, потому что в стране нет ни одного мемориала федерального уровня, посвященного памяти героев Первой мировой войны. Наша задача — восстановление исторической справедливости. Нужно поменять отношение к этому периоду нашей истории", — заявил первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Он выступил на этой неделе на заседании общественного совета по восстановлению Московского военного братского кладбища героев Первой мировой войны и в эксклюзивной беседе с РИА Новости объяснил, причем тут Русская православная церковь.

"В синодальный отдел обратились жители района Сокол и прихожане местного Всехсвятского храма. Неравнодушные граждане уже обратились по поводу музея в Министерство культуры РФ, в Российское военно-историческое общество и в Российское историческое общество. А пока в преддверии Дня Победы намечены панихиды по всем погребенным на братском кладбище, это 18 тысяч имен. В связи с большим количеством имен поминальные богослужения пройдут в течение трех дней — 5, 6 и 7 мая при участии архиереев Русской церкви, мы будем молиться обо всех погребённых здесь поименно" — рассказал собеседник агентства.

На эти же майские дни запланировано еще одно знаменательное событие. С единственной в современной России территории, где шли бои Первой мировой, — из Калининградской области — на Братское кладбище в Москве, в уже построенную здесь часовню, привезут землю, политую кровью русских солдат, выполнявших свой воинский долг. Урна со священной землёй будет установлена в часовне.

Предполагается, что мемориал на Соколе станет главным в России местом памяти воинов Первой мировой. По аналогии с Парком Победы на Поклонной горе, открытым в 1995 году и ежегодно объединяющим всех, кто чтит подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Открытие нового музея хотят приурочить к 18 ноября 2018 года — 100-летию окончания Первой мировой войны. Инициаторы надеются, что в памятных мероприятиях примут участие патриарх Кирилл и первые лица государства.

© Фото: Ольга Липич
Мемориальное Братское кладбище в Москве

Забытые имена и даты

"Эта война была забыта и оболгана — названа "империалистической". А память людей, которые защищали страну, была растерта в прах — имена забыты. Это, на самом деле, преступление перед памятью защитников Отечества", — отметил Щипков.

Действительно, что мы знаем о Первой мировой войне, кроме Брусиловского прорыва и солдатского мятежа в 1917 году? В учебниках истории этой теме посвящены три-четыре страницы, по телевизору о ней говорят примерно раз в год — когда, например, возлагают венки во Франции или объявляют минуту молчания в Великобритании.

"Нам нужна новая рубрикация истории XX века. Честная и полная. Ведь у нас в сознании какая последовательность: 1905-й год (Первая русская революция — ред.), потом 1917-й, потом 37-й (апогей репрессий — ред.), потом 41-й, потом 53-й (год смерти Сталина), потом 61-й (полет Гагарина в космос), а потом 91-й год (развал Союза). А где 1914-ый год? А где 32-ой (голод в Поволжье), а где 39-ый (Финская война), а где 80-ый (Афганская война), а где 93-ий (парламентский кризис), а где 2014-ый (возвращение Крыма)? Существует полная история, в которой период 1914-1918 годов занимает особое место. Его мы должны вернуть в школьные учебники", — утверждает Александр Щипков.

Связь со святой Елизаветой Федоровной

Великая княгиня Елизавета Федоровна
© РИА Новости
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Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова
Основательницей Братского кладбища стала святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна Романова (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, сестра императрицы Александры Федоровны, супруга Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Романова). Она основала в Москве знаменитую Марфо-Мариинскую обитель милосердия, и в годы Первой мировой войны активно помогала русской армии, особенно заботясь о раненых, а также старалась облегчить страдания военнопленных, которыми были переполнены госпитали. В 1918 году большевики казнили Елизавету Федоровну — сбросили живьем в шахту под Алапаевском. В 1992 году Русская православная церковь прославила ее в лике святых.

Братское кладбище открылось 15 февраля 1915 года — тогда состоялись похороны пятерых воинов, погибших на полях сражений. В августе того же года на кладбище началось строительство Преображенского храма по проекту известного архитектора Алексея Щусева. Помимо этого, в планах было строительства музея, посвященного героям войны.

Могилы располагались ровными рядами и не имели оград. Большинство захороненных — православные. Но также имелись участки для католиков, протестантов, иудеев и мусульман. На братском кладбище хоронили также военнопленных, поляков, латышей, эстонцев, литовцев, сербов, чехов, словаков, румын, немцев, австрийцев.

© Фото: Ольга Липич
Мемориальное Братское кладбище в Москве

В частности, здесь покоятся командующий Северным фронтом генерал от кавалерии Павел Плеве, военные летчики Василий Попов и Василий Вдовенков, герой войны Сергей Шлихтер (сын Александра Шлихтера, ставшего в 1917 году комиссаром народного продовольствия РСФСР), юнкер Московского женского батальона смерти при Александровском военном училище Евгения Некрасова.

Настоятель собора Василия Блаженного и другие расстрелянные

В 1918 году на территории кладбища проходили массовые расстрелы. "Большая часть людей расстреляна там, где сейчас проходит аллея авиаторов", — сообщил ответственный секретарь Общественного совета историк Янис Бремзис.

В числе расстрелянных — Михаил Лопухин и Владимир Белявский. Под их руководством подпольная группа офицеров пыталась освободить императора Николая II и его семью из заключения, когда те находились в Тобольске.

© РИА Новости. Ольга Липич
Мемориальное Братское кладбище в Москве

В сентябре 1918 года на Братском кладбище казнили епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и настоятеля Собора Василия Блаженного на Красной площади протоиерея Иоанна Восторгова. Впоследствии они были канонизированы в числе новомучеников и исповедников Российских.

В 30-е годы кресты, надгробия и Преображенский храм снесли. По одной из версий, от полного уничтожения кладбище спасло ходатайство Щусева перед Иосифом Сталиным. Поэтому сами захоронения не были затронуты.

Возвращение из забытья

В 1950-е годы на сохранившейся территории Братского кладбища был разбит парк для отдыха граждан. В 1956 году на территории парка построили кинотеатр "Ленинград". Как отметил Бремзис, во время его строительства "было вскрыто и разграблено более ста воинских захоронений".

Уже ближе к закату СССР, в 1986 году сформировался Общественный совет "Содействие в восстановлении Братского кладбища героев Первой мировой войны". Одним из основателей организации стал участник штурма Рейхстага гвардии полковник Ерофей Левшов.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Захоронение праха великого князя Николая Романова и его супруги

В 1998 году в напоминание о снесенном кладбищенском Преображенском храме в парке возвели часовню в честь Преображения Господня. В ней в 2014 году, в годовщину вступления России в Первую мировую войну патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по вождям и воинам Отечества. А в 2015 году в часовне Мемориального комплекса были перезахоронены привезенные из Франции останки великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего российских войск в 1914-1915 и в 1917 годах, и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны.

В русской православной церкви неоднократно отмечали, что история должна служить примирению российского общества. И ничто не объединяет людей как память о тех, кто отдал свои жизни ради своего отечества. Но для этого нужно вернуть из забытья все имена.

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Религия и мировоззрение
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