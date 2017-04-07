Верховный суд объявил перерыв в процессе о запрете "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ объявил перерыв до 12 апреля в процессе по иску Минюста России о ликвидации главного центра "Свидетели Иеговы" в РФ, признание их деятельности экстремистской и запрете их работы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В будущую среду суд допросит четырех свидетелей со стороны организации, а также изучит письменные доказательства по делу.

В ходе процесса стало известно, что Минюст, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Между тем юрист организации отметил, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Он заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребёнка медикаментами.

Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. Она сослалась на решения судов, которые признали 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" экстремистскими, так же, как и деятельность восьми организаций в регионах России. Юристы организации парировали, что претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

Сейчас работа центра "Свидетелей Иеговы" приостановлена распоряжением Минюста до принятия судом решения. Организация оспорила это распоряжение в Замоскворецком суде Москвы. "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.