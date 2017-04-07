РПЦ требуется от государства 13 млрд руб на реставрацию храмов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Почти 14 миллиардов рублей необходимо Русской православной церкви на реставрацию храмов и монастырей, признанных объектами культурного наследия, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви.

К настоящему моменту на рассмотрение ФХУ поступили заявки от 56 митрополий, 93 епархий, 19 монастырей и подворий. Реставрация требуется 424 объектам. Общая сумма расходов составила 13 миллиардов 857 миллионов 176 тысяч рублей. Все заявки будут рассмотрены и проанализированы сотрудниками ФХУ, после чего управление направит государству общую заявку с указанием необходимой на реставрационные работы суммой.

"Конечно, итоговая сумма, которую запросят, будет чуть ли не в 100 раз меньше. Из всех объектов для реставрации будет выбрано несколько храмов. Понятно, что 13 миллиардов государство выделить не сможет", — уточнили РИА Новости в ФХУ.

Реставрация объектов культурного наследия будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018 годы". Среди основных целей программы — сохранение объектов религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности религиозных организаций.

Как ранее пояснил в интервью РИА Новости настоятель храма-музея святителя Николая в Толмачах (при государственной Третьяковской галерее) протоиерей Николай Соколов, все работы в любом памятнике архитектуры должны быть под надзором специального комитета. Со стороны пришедший реставратор или художник не имеет права начинать работу в соборе, не получив на нее лицензию или аккредитацию. Некоторые внутренние работы Церковь может проводить сама, но глобальная реставрация памятников архитектуры может проводиться только под контролем государства. Оно же финансирует основную часть работ.