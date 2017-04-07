Технологии вражды против сил единения

Владимир Лепехин, руководитель Дискуссионного Клуба ВРНС, Александр Рудаков, руководитель Экспертного центра ВРНС

Бессмысленно гадать, кто сегодня подбрасывает бомбы в метро Питера и школы Ростова. К подобным действиям их организаторы и исполнители готовятся тщательно, не афишируя истинные цели. Но можно предположить, что подобные преступления направлены в первую очередь, против тех, кому они невыгодней всего. А не выгодны они всему нашему обществу в целом.

Похоже, в текущем году некие силы намерены воссоздать в России логику событий столетней давности. Для чего взят курс на то, чтобы по максимуму дискредитировать власть и дезорганизовать общество. Кое-кому хочется, чтобы богатые еще больше втоптали в грязь бедных, а неимущие и больные, напротив, возненавидели "удачливых" и здоровых; важно раздуть конфликты отцов и детей, атеистов и верующих, православных и мусульман, белых и красных.

Подобный сценарий в России уже реализуется. Так, обременяемое ипотекой и растущими коммунальными платежами народное большинство со все большей ненавистью взирает на баловней судьбы, которые полагают, что вопиющее социальное хамство — это нормально. При этом нарастающая социальная вражда — не единственная предпосылка повторения в РФ событий 1917-го. К примеру, национальный вопрос — чем не поле для реализации в стране разрушительных технологий? Тем более что концепт такой технологии, предлагающий превратить русских, татар и другие тысячелетние этносы в россиян, уже передан главе государства.

Еще одна разрушительная технология — нагнетание напряженности в обществе по поводу передачи Исаакиевского собора верующим. Возможно, именно поэтому буквально через пару недель после митинга в "защиту музейщиков" Навальный объявил о создании в городе — колыбели русских революций Штаба оппозиции. Как результат: 26 марта на протестные марши в Санкт-Петербурге вышли те же подростки, которых месяцем ранее те же кукловоды выводили на Марсово поле клеймить позором Русскую православную церковь. Так были запущены в РФ еще два масштабных конфликта — по конфессиональному, а заодно и по возрастному признаку.

Организация войны всех против всех — вот смысл сценария, реализуемого сегодня в России. Хотя, в сущности, речь идет об эскалации атак различных меньшинств на основные социальные группы. В этом и состоит суть организации в России мутных "акций протеста", а также показательных терактов — посеять в стране разного рода страхи и противостояния и не дать власти консолидировать общество вокруг какого-либо большинства.

Напомним, что сегодня в России зафиксированы три основных ментальных большинства.

Первое большинство — это сторонники президента России. Их более 80%, а потому главный удар недругов РФ наносится по этой группе, в том числе — через "разоблачения" коррупционных схем в российской власти. Правда, острие этих "разоблачений", увы, избирательно: оно направлено в основном на тех, кто считается путинцем.

Второе значимое большинство сегодня в России представляют люди православной культуры. По данным Фонда "Общественное мнение", таковыми считают себя около 70% россиян, и потому те, кто стремится обрушить Россию, приписывают Святейшему патриарху Кириллу и Русской православной церкви все мыслимые и немыслимые грехи и игнорируют такие, например, факты, что только героический крестный ход православных людей Московского патриархата на Украине летом прошлого года предотвратил в этой стране кровавую баню.

Наконец, третье российское большинство — это постсоветские люди. Число тех наших граждан, продолжающих поддерживать советскую идею, превышает 60%. И именно против этого большинства направлено сегодня стремление оправдать белый террор и власовщину, а также привить россиянам идеи "конвергенции" с Западом или "нового самодержавия".

Сверхзадача недругов РФ — ослабить группы народного большинства, а еще лучше — стравить их между собой. А потому удары наносятся сегодня, в первую очередь, по лидерам и ценностям этих групп: по президенту России Владимиру Путину, по Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, по православной культуре и российско-советской истории.

Противникам России нужна в нашей стране новая Великая Смута, во время которой станет возможным саморазрушение нашего государства. К сожалению, этому нередко способствуют и сами представители большинства — те, кто занимает крайние позиции в оценке тех или иных событий, сужая и без того узкое пространство гражданского единения. Между тем сегодня, как никогда, важно понимать, что пиная за что ни попадя президента страны или же главу РПЦ, пряча свой нигилизм за фразой – "у меня личные отношения с Богом, и я не нуждаюсь в посредничестве Церкви", мы целим не куда-нибудь, а в собственную страну и, по сути, в самого себя.

Что нужно делать для предупреждения и минимизации в нашей стране социальной, идеологической и иной вражды? Полагаем, что перво-наперво следует поднять авторитет Русской православной церкви и других традиционных для России конфессий. И для этого важно прекратить интриги вокруг Исаакиевского собора и других российских храмов, передаваемых в пользование верующим. Думаем, что в этом вопросе следует прислушаться к Всемирному русскому народному собору (ВРНС), который с первых же дней организованного в Санкт-Петербурге конфликта стремился показать, что между православной общественностью и музейщиками конфликта нет, и он явно надуман.

Полагаем также, что следует активнее противостоять попыткам трансформировать российское содружество комплементарных этносов в обезличенную "российскую нацию" и внедрить в ней так называемые "передовые гендерные", то бишь антисемейные технологии.

Только продвижение созидательных идей и внедрение солидарных проектов помогут гражданам РФ избежать нарастания национально-конфессиональной розни, а также социальных, идеологических, поло-возрастных и иных противостояний. "Солидарность должна быть реальностью, включенной в политику", — высказался однажды Святейший Патриарх Кирилл.

В стремлении во что бы то ни стало угодить меньшинствам западные элиты не заметили, как утратили связь с традиционными большинствами своих стран. Вот и российские элиты не должны утратить единения с народным большинством, поскольку за этим стоит — ни много, ни мало — перспектива хаоса и очередного переформатирования (через революции и гражданскую войну) нашей цивилизации.