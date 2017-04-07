Патриарх выпустил голубей в небо над Кремлем в праздник Благовещения

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Богородицы совершил торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и по старой русской традиции выпустил несколько голубей в небо с крыльца храма.

Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.

"Этот праздник — великий по своему невыразимому значению. Ни словами, ни мыслью невозможно охватить и выразить тайну, которая произошла в момент явления архангела Гавриила Деве Марии. И какой же силы было это божественное действие, что даже сейчас в ХХI веке наша вера сохраняется и укрепляется!" — сказал предстоятель Церкви в своей проповеди.

Он призвал верующих молиться о том, чтобы все "историческое Отечество" сохраняло веру Богородице, и напомнил о чуде, когда хан Тамерлан отступил от Москвы, увидев во сне Владимирский чудотворный ее образ. "Это не миф, это реальность, отражающая присутствие Богородицы в нашей истории", — сказал патриарх.

На Русь праздник Благовещения пришел в X веке вместе с христианством, и именно на Руси сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский храм разных животных и птиц, что после Воскресения Христова стало бессмысленным, так как главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте. И традиция выпускать птиц на волю символически подчеркивает этот сакральный смысл.