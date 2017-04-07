Патриарх Кирилл выпустит белых голубей в небо над Кремлем на Благовещение

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Православные христиане в пятницу, 7 апреля, отмечают один из 12-ти главных христианских праздников — Благовещение пресвятой богородицы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит божественную литургию в Благовещенском соборе московского Кремля и по многолетней традиции выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

Праздник Благовещения основан в память о том, как, согласно христианской традиции, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.

"Существует замечательный обычай выпускать на Благовещение птиц, которые жили в клетке. Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы. Мы становимся свободными, когда мы устремляемся к небу, когда мы побеждаем самих себя. Тогда никакие внешние обстоятельства не способны поработить нас, потому что свободу, о которой говорит апостол Павел, принес нам сам господь", — сказал патриарх в своей проповеди на Благовещение.

По информации патриаршей пресс-службы, богослужение в Кремле начнется в 9.30 утра.

Первоиерарх также совершит в этот день в Донском монастыре молебен святителю Тихону (Белавину), первому московскому патриарху со времени восстановления патриаршества. Канонизированный в 1989 году, он провел все годы своего служения в поисках приемлемого компромисса между церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован.

До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года, на праздник Благовещения, скончался.