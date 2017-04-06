Володин: надо, чтобы Православная энциклопедия была востребована

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который возглавил общественный совет по изданию Православной энциклопедии, заявил о необходимости популяризации энциклопедии в регионах России и других странах и обеспечения доступности этого издания для молодежи и преподавателей.

Ранее общественный совет по изданию энциклопедии возглавлял спикер предыдущего созыва Думы Сергей Нарышкин.

"Одна из основных, ключевых задач общественного совета — это популяризация Православной энциклопедии, и в этой связи нам надо постараться использовать и современные технологии, коммуникации с общественными институтами, сделать все, чтобы у нас Православная энциклопедия была более востребована", — сказал Володин в четверг в ходе совместного заседания общественного, попечительского и наблюдательного советов по изданию энциклопедии.

Он отметил, что было бы правильно проводить презентации томов Православной энциклопедии в тех епархиях и митрополиях, статьи о которых появляются в энциклопедии, а также более активно популяризировать издание в тех странах, жизнь которых затрагивается в статьях энциклопедии.

"Нам было бы правильно, если в энциклопедии описывается жизнь епархий, митрополий, проводить презентацию соответствующих томов энциклопедии на региональном уровне. Когда речь идет о публикации статей из жизни других стран, можно было бы более активно нам продвигать энциклопедию в эти страны", — сказал Володин.

Также, по его словам, необходимо, чтобы энциклопедия была представлена на выставках. "Обеспечить доступ к энциклопедии — это самое главное. Нам нужно делать все для того, чтобы представители молодежи и преподаватели могли использовать энциклопедию для подготовки и научных статей и рефератов", — сказал он.

По его словам, к Православной энциклопедии есть абсолютное доверие, потому что статьи готовят профессионалы, ученые с мировыми именами.

"Необходимо, чтобы Православная энциклопедия была во всех библиотеках и чтобы все, кто хотел бы соприкоснуться с этими знаниями, имел такую возможность… Наработки, которые мы в ближайшее время сможем подготовить и проговорить, в дальнейшем позволят сделать все для того, чтобы эти знания более эффективно распространялись", — сказал Володин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что под руководством Володина деятельность общественного совета будет дальше развиваться на благо издания энциклопедии. Он отметил, что Православная энциклопедия — уникальное издание.

"Для того чтобы понимать происходящее в настоящий момент, нужно знать, что было в прошлом, энциклопедия дает такую возможность: точечно, избирательно почерпнуть информацию о важных событиях, об исторических деятелях, о важных изменениях в области мысли, философии, политики и так далее", — сказал патриарх.