Просветитель русской Аляски: открытие Америки 150 лет спустя

Сергей Стефанов

"…Мы прошли 14 тысяч километров, восемь экспедиций, посетили практически все уголки Аляски — на байдарках, пешком, на яхтах, видели собственными глазами, что там осталось от России… В прошлом году мы специально прошли по следам Русской православной миссии, посетили все места, в которых побывал преподобный Герман, — острова Кадьяк и Еловый, который он называл Новым Валаамом". И все это, по словам председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества, Героя России и почетного полярника Михаила Малахова, для того, чтобы рассказать про знаменитого миссионера в самой России, где его пока еще не очень хорошо знают.

Новейшие исследования о жизни и деятельности просветителя Северной Америки представили на открытии выставки "По следам преподобного Германа Аляскинского" в столичном храме великомученицы Екатерины на Всполье — представительстве Православной церкви в Америке. Особую актуальность придает ей отмечаемая в эти дни дата: 150 лет с момента продажи Россией Аляски Америке.

Известно, что Герман прибыл на Аляску в 1794 году в составе русской православной миссии и оставался там вплоть до своей кончины в 1836 году, крестив множество алеутов и других жителей Русской Америки. Но, по оценкам исследователей, до последнего времени наименее изучен был "доаляскинский" период жизни святого, точнее, его жизнь в миру. Однако найденные недавно архивные документы рассказывают и об этом.

Так, уже доподлинно установлено, что звали будущего миссионера Егор Попов, родился и жил он в Воронежской губернии (на месте нынешнего города Кадом), работал в воеводской кадомской канцелярии, потому как имел, по словам замдиректора Рязанского музея путешественников Светланы Юрченко, "если не каллиграфический, то очень ровный, красивый почерк". И главное — оказывается, до монашества у него была семья.

"Судя по найденным архивным документам, у него был сын. Соответственно, он был женат. Но в копиях архивных документов о жене пока не упоминается. Говорится о доме, где он жил, о венчании родителей, о месте службы… Ряд документов говорит о том, что во время работы в канцелярии — тогда ему было всего 18 лет — у него родился сын Василий", — рассказывает Светлана Юрченко.

Сопоставляя разные данные, рязанские исследователи предположили, что Егор Попов потерял всю семью во время свирепствовавшей тогда эпидемии чумы и после этого ушел сперва в Саров, а потом на Валаам. Ушел безвозвратно: "дом продолжал за ним числиться, но он туда более не возвратился".

"Но главное для нас, — говорит Малахов, — это не какие-то архивные источники, которых, на самом деле, не так уж и много; а мнения ныне живущих людей, которые о существовании этих источников, может быть, даже не подозревают. По нашему опыту работы на Аляске, вот эта людская память, передаваемая от человека к человеку, из поколения в поколение, — наиболее интересный материал, который мы и пытаемся добыть во время наших экспедиций. Понятно, что он не лишен некоторого субъективизма, эмоциональности, но он является прекрасным дополнением к архивному материалу, к документальным источникам о святом Германе".

© Фото: Сергей Стефанов Фотография раки с мощами преподобного Германа Аляскинского; сверху лежат его вериги, крест и камилавка

Новые факты из жизни знаменитого миссионера будут также представлены в документальном фильме. Михаил Малахов сообщил РИА Новости, что создатели планируют закончить работу над картиной через два месяца и провести ее презентацию на острове Кадьяк на Аляске.

Глава Издательского совета Русской православной церкви митрополит Климент, благословивший выставку и сам ранее неоднократно бывавший на Аляске, согласен с мнением светских исследователей. "Народ там замечательный. Я беседовал с местными жителями, и они говорили: "А в нас русская кровь течет". 150 лет прошло, как продали Аляску, а они все хранят память. И не только память, но и проявляют верность той духовной культуре, которую приняли от русских миссионеров", — сказал иерарх.

В России тоже помнят о своих великих соотечественниках. В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров утвердил межведомственную рабочую группу по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США, — на презентации с участием представителей МИД особо отметили этот факт.

На выставке, которая будет работать до 26 апреля, представлены исторические и современные фотографии мест, связанных с земным жизненным путем отца Германа, а также копии найденных архивных документов, в которых он упоминается.