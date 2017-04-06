Сатанисты-родители хотят ограничить права РПЦ по крещению детей

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Сатанисты-родители, назвавшие своих детей Люцифером и Вольдемаром, возмущены тайным крещением своих отпрысков и создают петицию за запрет священнослужителям Русской православной церкви совершать обряд крещения, пока ребенку не исполнится 14 лет.

"Хочу создать петицию. Суть в том, чтобы ограничить права РПЦ по крещению детей. Либо вообще запретить проведение обряда крещения над лицами младше 14 лет. Либо при обязательном наличии письменного, заверенного нотариусом согласия родителей на крещение ребенка, без которого совершение этого обряда является преступлением", — сообщила на своей странице "ВКонтакте" мать детей Наталья Меньшикова.

По ее мнению, если ребенка все же крестят, то священнослужитель должен будет понести наказание и отбыть тюремный срок. Женщина также призвала своих единомышленников помочь с составлением петиции.

В своем посте "ВКонтакте" мать Люцифера и Вольдемара поясняет, что детей тайно крестили родственники еще летом 2016 года, однако родителям стало об этом известно только сейчас. "Мы получили нож в спину, страшное предательство. Мы в депрессии и истерике. Моя мать, бабка мужа, свекровь, все были в сговоре, даже брат мужа знал, и все молчали", — сетует женщина.

Она также заявила, что вместе с супругом прервала общение с родственниками. Из-за этого семейство начало испытывать финансовые трудности, так как раньше "наполовину сидели на их шее". Теперь же "муж сидит с детьми", а Меньшикова работает за 20 тысяч в месяц. Поэтому родители Люцифера и Вольдемара готовы давать интервью только за определенную плату.