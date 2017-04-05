Распятие актеров предотвратили в Манчестере

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Организация пьесы в Манчестере, в которой по-настоящему хотели распять актеров, прекращена из-за протестов местного духовенства, назвавшего такую идею богохульной, пишет The Guardian.

Организаторы "Манчестерской страстной пьесы" хотели показать зрителям "настоящий опыт распятия", цена одного билета — 750 фунтов стерлингов. На саму постановку им потребовалась сумма в размере 20 тысяч. На одном из местных порталов они описали свою идею и попросили помочь с деньгами. Сам спектакль планировалось провести прямо в центре города.

!Духовенство хотело, чтобы пьеса была сыграна в безопасности, а бизнесмены вроде меня хотят увеличить прибыль. Поэтому было расхождение во мнениях, из-за несогласия (духовенства —ред.) ничего не вышло", — цитирует газета продюсера постановки Александра Стюарта-Кларка.

Спектакль хотели провести в ближайшую пятницу. "Если бы люди захотели это сделать, то их бы на пару минут подняли (на крестах – ред.). Это был бы своего рода трюк", — добавил Стюарт-Кларк. Он рассматривал разные идеи увеличить сборы. Например, предполагался специальный билет на место возле епископа.

Ранее на Филиппинах в некоторых деревнях туристам запретили участвовать в добровольных распятиях в Страстную пятницу. Местные католики подвергают себя распятию, веря, что пережитая ими за Христа боль поможет искупить все грехи и избавиться от болезней. Духовенство католической церкви резко осуждает эту практику, при этом инсценировки собирают большое число зрителей.