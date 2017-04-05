В Киеве временно закрыли подворье русского Свято-Пантелеимонова монастыря

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне временно прекратил деятельность своего подворья в Киеве, сообщается в среду на сайте Московского патриархата со ссылкой на решения Священного Синода Украинской православной церкви (УПЦ МП).

"Принято к сведению (Синодом УПЦ — ред.) письмо игумена Афонского Пантелеимонова монастыря архимандрита Евлогия, сообщившего о решении собора старцев обители временно прекратить деятельность подворья обители в городе Киеве", — говорится в сообщении. О причинах такого решения афонского монастыря не сообщается.

Как уточняется в документах Синода, просьба игумена Евлогия поступила еще 27 января этого года на имя митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В конце марта предстоятель УПЦ МП посетил Святую гору, в частности, Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, чтобы, как сообщалось, помолиться там о мире на украинской земле. В настоящее время Пантелеимонов монастырь насчитывает около ста монахов, включая послушников и трудников, до последнего времени он имел подворья в Москве, Киеве, Стамбуле.

Семнадцатого января неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Тогда же глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).