"Свидетели Иеговы" четко завязаны на США, полагают эксперты при Минюсте

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Деятельность организации "Свидетели Иеговы" четко завязана на США, ведь у них там находится штаб-квартира, по некоторым данным у них немало имущества и в России, полагают опрошенные РИА Новости эксперты при Минюсте РФ.

В среду Верховный суд РФ рассматривает иск Минюста РФ о признании российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. В частности, Минюст попросил конфисковать имущество головной организации иеговистов в РФ.

"Это секта американского происхождения, четко завязанная на Америку. Она агрессивно настроена ко многим государствам, в том числе и к России, но к Америке они не настроены агрессивно, так как их головной офис находится именно там (в Нью-Йорке — ред.)", — сказал РИА Новости член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев.

По его данным, у "Свидетелей Иеговы" немало имущества в России.

"У них под Санкт-Петербургом есть центр, в поселке Солнечный. Это достаточно значительные земельные угодья со строениями на них. Плюс многим из зарегистрированных организаций принадлежат участки, на которых стоят Залы царства — их молитвенные дома", — отметил в свою очередь президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Александр Дворкин.